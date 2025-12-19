എറണാകുളം: എറണാകുളം നോര്ത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എസ്എച്ച്ഒ ആയിരിക്കെ ഗര്ഭിണിയായ സ്ത്രീയെ മര്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ സിഐ പ്രതാപചന്ദ്രനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. അന്വേഷണ വിധേയമായാണ് പ്രതാപ ചന്ദ്രനെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തത്. ദക്ഷിണ മേഖല ഐജി ശ്യാം സുന്ദറാണ് നടപടിയെടുത്തത്. 2024ൽ നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സിഐ പ്രതാപചന്ദ്രനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണറുടെ റിപ്പോര്ട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ നടപടി വന്നിരിക്കുന്നത്.
2024 ജൂണ് 20ന് രാത്രി എറണാകുളം നോര്ത്ത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. എസ്ഐ പ്രതാപചന്ദ്രൻ യുവതിയുടെ മുഖത്തടിക്കുന്ന ദൃശ്യമുൾപ്പെടെയാണ് പുറത്തുവന്നത്. ഹൈക്കോടതി നിർദേശപ്രകാരമാണ് 2024ൽ നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരാതിക്കാരിക്ക് ലഭിച്ചത്.
Also Read: KSRTC Bus Fire Accident: ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്കുള്ള കെഎസ്ആർടിസി ബസ് കത്തിനശിച്ചു; യാത്രക്കാർ സുരക്ഷിതർ
പോലീസ് രണ്ട് പേരെ പൊതു സ്ഥലത്ത് വച്ച് മർദ്ദിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് പകർത്തിയിരുന്നു. ഫോണിലാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയത്. തുടർന്ന് പോലീസ് മഫ്തിയിൽ എത്തി ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ യുവാവിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.
ഇതിന് പിന്നാലെ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയ യുവതിയെ ആണ് എസ്ഐ പ്രതാപചന്ദ്രൻ മുഖത്തടിച്ചത്. യുവതിയുടെ നെഞ്ചിൽ പിടിച്ചുതള്ളുകയും മുഖത്തടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. ഒരു വർഷത്തെ നിയമപോരാട്ടത്തിന് ഒടുവിലാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചതെന്ന് യുവതി പറഞ്ഞു. ഗർഭിണിയായ തന്നെ പോലീസുകാർ കൂട്ടം ചേർന്ന് മർദ്ദിച്ചതായും സംഭവം മൂടിവയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും യുവതി പറഞ്ഞു.
സിഐയെ യുവതി മർദ്ദിച്ചുവെന്നായിരുന്നു പോലീസിന്റെ വിശദീകരണം. എന്നാൽ, സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടണമെന്ന് പരാതിക്കാരിയും ഭർത്താവും ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായില്ല. ഇതേ തുടർന്ന് ഇവർ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.