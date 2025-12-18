Actress Assault Case: അതിജീവിതയുടെ പരാതിയിൽ മാർട്ടിനെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലീസ്

തൃശൂർ: അതിജീവിതയുടെ പരാതിയിൽ മാർട്ടിനെതിരെ കേസെടുത്ത് തൃശൂർ സൈബർ പോലീസ്. മാർട്ടിൻ അതിജീവിതയുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തി വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെതിരെയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
Also Read: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്; ഉടന് അപ്പീൽ പോകുമെന്ന് അതിജീവിതയെ അറിയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി
നിലവിൽ വിയ്യൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന മാർട്ടിൻ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രതിയാണ്. ഇയാൾ അതിജീവിതയെ അധിക്ഷേപിച്ചു സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി അതിജീവിത പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് നടപടി. അതിജീവിതയെ അധിക്ഷേപിച്ചവരുടെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളും പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. മാർട്ടിന്റെ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചവർക്കെതിരെയും കടുത്ത വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസ് എടുക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ വിധി വന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയായിരുന്നു കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയായ മാർട്ടിന്റെതായ വീഡിയോ പുറത്തുവന്നത്. മാർട്ടിൻ ജാമ്യത്തിലായിരുന്ന സമയത്ത് ചിത്രീകരിച്ചതെന്ന് കരുതുന്ന വീഡിയോ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇതിനെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നടി പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു നൽകുകയായിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.