Drug Trafficking: ലഹരിക്കടത്തിന് ഒത്താശ ചെയ്ത കേസിൽ കാലടി സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസുകാരന് സസ്പെൻഷൻ

കൊച്ചി: ലഹരിക്കടത്തിന് ഒത്താശ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ എറണാകുളം കാലടി സ്റ്റേഷനിലെ സിപിഒ സുബീറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ട്. കേസിൽ സുബീറിനെതിരെ വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
സിപിഒ സുബീറിന്റെ ബന്ധുവിന്റെ മുറിയിൽ നിന്നും 66 ഗ്രാം ഹെറോയിൻ പിടികൂടിയതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണമാണ് പോലീസുകാരന്റെ ലഹരിമാഫിയ ബന്ധത്തിലെ കള്ളി വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവന്നത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഹരിക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുബീർ നടത്തിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചും പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്.
സുബീറിന്റെ ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും സെപ്റ്റംബറിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് 66 ഗ്രാം ഹെറോയിനും പണവും പിടിച്ചെടുത്തത്. അന്വേഷണത്തിൽ പലചരക്ക് കടയുടെ മറവിൽ നടന്ന ഈ ലഹരിക്കച്ചവടത്തിൽ പോലീസുകാരനായ സുബീറിന് നേരിട്ട് പങ്കുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ലഹരി മാഫിയയുമായുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും പ്രതികളെ സഹായിച്ചതും സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇയാളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സുബീറിനെതിരെ വിശദമായ വകുപ്പുതല അന്വേഷണവും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
