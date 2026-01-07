English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kochi City
  • Drug Trafficking: ലഹരിക്കടത്തിന് ഒത്താശ ചെയ്ത കേസിൽ കാലടി സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസുകാരന് സസ്പെൻഷൻ

Drug Trafficking: ലഹരിക്കടത്തിന് ഒത്താശ ചെയ്ത കേസിൽ കാലടി സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസുകാരന് സസ്പെൻഷൻ

ലഹരി മാഫിയയുമായുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും പ്രതികളെ സഹായിച്ചതും സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സസ്പെൻഷൻ.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 7, 2026, 01:26 PM IST
  • ലഹരിക്കടത്തിന് ഒത്താശ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ എറണാകുളം കാലടി സ്റ്റേഷനിലെ സിപിഒ സുബീറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ട്
  • കേസിൽ സുബീറിനെതിരെ വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്

Read Also

  1. Pathanamthitta Accident: യുവതിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മതിപ്പ് നേടാൻ വാഹനാപകട നാടകം; യുവാവും സുഹൃത്തും അറസ്റ്റിൽ

Trending Photos

Pension Rules Change: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത; പെൻഷൻ നിയമങ്ങൾ വൻ മാറ്റം, ഇനി കൂടുതൽ സുതാര്യം
6
Pension Rules Change
Pension Rules Change: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത; പെൻഷൻ നിയമങ്ങൾ വൻ മാറ്റം, ഇനി കൂടുതൽ സുതാര്യം
Prawns Biriyani Receipe: ചെമ്മീന്‍ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാന്‍ ഇത്ര എളുപ്പമോ? ഞൊടിയിടയില്‍ വീട്ടില്‍ തയാറാക്കാം
7
Prawns Biriyani
Prawns Biriyani Receipe: ചെമ്മീന്‍ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാന്‍ ഇത്ര എളുപ്പമോ? ഞൊടിയിടയില്‍ വീട്ടില്‍ തയാറാക്കാം
Shani Uday: ശനിയുടെ ഉദയം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം മാറ്റിമറിക്കും ഒപ്പം കരിയറിലും ബിസിനസിലും പുരോഗതിയും!
6
Shani Dev
Shani Uday: ശനിയുടെ ഉദയം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം മാറ്റിമറിക്കും ഒപ്പം കരിയറിലും ബിസിനസിലും പുരോഗതിയും!
Sthree Sakthi SS-501 Result: സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഒരു കോടി ആർക്ക്?
5
Sthree Sakthi SS 501
Sthree Sakthi SS-501 Result: സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഒരു കോടി ആർക്ക്?
Drug Trafficking: ലഹരിക്കടത്തിന് ഒത്താശ ചെയ്ത കേസിൽ കാലടി സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസുകാരന് സസ്പെൻഷൻ

കൊച്ചി: ലഹരിക്കടത്തിന് ഒത്താശ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ എറണാകുളം കാലടി സ്റ്റേഷനിലെ സിപിഒ സുബീറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ട്. കേസിൽ സുബീറിനെതിരെ വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും DA-DR ൽ വമ്പൻ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുമോ? അറിയാം...

സിപിഒ സുബീറിന്റെ ബന്ധുവിന്റെ മുറിയിൽ നിന്നും 66 ഗ്രാം ഹെറോയിൻ പിടികൂടിയതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണമാണ് പോലീസുകാരന്റെ ലഹരിമാഫിയ ബന്ധത്തിലെ കള്ളി വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവന്നത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഹരിക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുബീർ നടത്തിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചും പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്.

സുബീറിന്റെ ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും സെപ്റ്റംബറിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് 66 ഗ്രാം ഹെറോയിനും പണവും പിടിച്ചെടുത്തത്. അന്വേഷണത്തിൽ പലചരക്ക് കടയുടെ മറവിൽ നടന്ന ഈ ലഹരിക്കച്ചവടത്തിൽ പോലീസുകാരനായ സുബീറിന് നേരിട്ട് പങ്കുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

Also Read: മിഥുന രാശിക്കാർ ജോലികൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക

ലഹരി മാഫിയയുമായുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും പ്രതികളെ സഹായിച്ചതും സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇയാളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സുബീറിനെതിരെ വിശദമായ വകുപ്പുതല അന്വേഷണവും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

drug mafiaKaladyPolicemanDrug TraffickingHeroin Bust

Trending News