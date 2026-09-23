/PSC പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട്: ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിനെതിരായ ഹർജി ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ

കൊച്ചി: പിഎസ്സി പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിനെതിരെ പിഎസ്സി ചെയർമാനും അംഗങ്ങളും സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും. ഹർജിയിൽ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമായ പിഎസ് സിയിലെ അംഗങ്ങളെ അന്വേഷണ പരിധിയില് കൊണ്ടുവരാന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് അധികാരമില്ലെന്നാണ് വാദം.
മാത്രമല്ല തുടര് നടപടികള് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നും ഹര്ജിയില് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. മൂല്യനിര്ണയത്തിലുണ്ടായ പിഴവ് സാങ്കേതിക പിഴവ് മാത്രമാണെന്നും അത് ഒഎസ്എമ്മില് വന്ന പിഴവാണെന്നും. അതു തിരുത്താന് ശ്രമിച്ചു വരികയാണെന്നും. അതിനുള്ള അനുമതി കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണല് നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും. പി എസ് സി അംഗങ്ങളെ ഇതിന്റെ പേരില് കുറ്റവാളികളാക്കി എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത് ചോദ്യം ചെയ്യാന് സംസ്ഥാന ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് അധികാരമില്ലെന്നും PSC അംഗങ്ങള് സമര്പ്പിച്ച ഹര്ജിയില് വാദിക്കുന്നുണ്ട്.
ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമാണ് പിഎസ്സിയെന്നും. അതിലെ അംഗങ്ങളെ നിയമിക്കുന്നത് ഗവര്ണറും ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നത് പിഎസ് സി കമ്മീഷനുമാണ് അതിനാല് അംഗങ്ങള്ക്കും ജീവനക്കാര്ക്കുമെതിരെ അന്വേഷണം നടത്താന് സര്ക്കാരിന് അധികാരമില്ലെന്നും. പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കേസ് നിലനില്ക്കില്ലെന്നും പിഎസ് സി ചെയര്മാനും അംഗങ്ങളും ഹര്ജിയില് വാദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല് സർക്കാർ പറയുന്നത് പിഎസ്സി അംഗങ്ങള് അന്വേഷണ പരിധിയില് വരുമെന്നാണ്.
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