Rahul Gandhi: കോൺഗ്രസ് 'മഹാപഞ്ചായത്ത്' സംഗമം; രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ

കൊച്ചി: രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് കൊച്ചിയിലെത്തും. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് വിജയിച്ചവരും പരാജയപ്പെട്ടവരുമായ മുഴുവന് കോണ്ഗ്രസ് പ്രതിനിധികളെയും ഉള്പ്പെടുത്തി കെപിസിസി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 'വിജയോത്സവം 2026 മഹാപഞ്ചായത്ത്' ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എത്തുന്നത്.
കണക്കുകൂട്ടൽ അനുസരിച്ച് സമ്മേളനത്തില് ഏകദേശം 15,000 പേരെത്തുമെന്നാണ്. പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് മണിക്ക് മറൈന്ഡ്രൈവിലാണ്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടക്കം പാര്ട്ടിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജിതര്ക്ക് കൂടി ഉത്തരവാദിത്തം നല്കുകയും ചേര്ത്തു നിര്ത്തുകയും ചെയ്യുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ പരിപാടി. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12:45 ന് രാഹുല് ഗാന്ധി ചാര്ട്ടേഡ് വിമാനത്തില് കൊച്ചിയിലെത്തും.
തുടർന്ന് കെപിസിസിയുടെ സാഹിത്യ വിഭാഗമായ പ്രിയദര്ശിനി പബ്ലിക്കേഷന്സിന്റെ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ഡോ. എം ലീലാവതിക്ക് തൃക്കാക്കരയിലെ വീട്ടിലെത്തി സമ്മാനിക്കും. ശേഷം മറൈന് ഡ്രൈവിലെ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. വൈകുന്നേരം നാല് മണിയോടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി മടങ്ങിപോകും. 'വിജയോത്സവം' നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടികളുടെ തുടക്കം കൂടിയാണെന്ന് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് പറഞ്ഞു.
തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് നേടിയ വന്വിജയത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തില് നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനാണ് കോണ്ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ നീക്കം. കെപിസിസി അദ്ധ്യക്ഷനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമടക്കം സംസ്ഥാനത്തെ പ്രമുഖ നേതാക്കളെല്ലാം സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കായി പാർട്ടി സംവിധാനത്തെ സജ്ജമാക്കുന്നതിനുമാണ് ഇത്തരമൊരു മഹാസംഗമം. രാവിലെ 11 മണി മുതൽ തന്നെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ സമ്മേളന നഗരിയിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
