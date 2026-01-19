English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kochi City
  • Rahul Gandhi: കോൺഗ്രസ് 'മഹാപഞ്ചായത്ത്' സംഗമം; രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ

Rahul Gandhi: കോൺഗ്രസ് 'മഹാപഞ്ചായത്ത്' സംഗമം; രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ

രാവിലെ 11 മണി മുതൽ തന്നെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ സമ്മേളന നഗരിയിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 19, 2026, 11:23 AM IST
  • രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് കൊച്ചിയിലെത്തും
  • കെപിസിസി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 'വിജയോത്സവം 2026 മഹാപഞ്ചായത്ത്' ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യാനാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എത്തുന്നത്

Read Also

  1. Rahul Gandhi യും സമ്മതിച്ചു അടിയന്തരാവസ്ഥ തെറ്റാണെന്ന്, Indira Gandhi തന്നെ ഇക്കാര്യം സമ്മതിച്ചിരുന്നുയെന്ന് Rahul

Trending Photos

Mangal Shukra Yuti: ഭാഗ്യദേവത കനിയും, സമ്പത്തും സൗഭാഗ്യവും തേടിയെത്തും; ശുക്ര-ചൊവ്വ സംഗമത്തിലൂടെ ഇവർക്ക് ഇനി ഐശ്വര്യത്തിന്റെ നാളുകൾ!
5
Venus Mars Conjunction
Mangal Shukra Yuti: ഭാഗ്യദേവത കനിയും, സമ്പത്തും സൗഭാഗ്യവും തേടിയെത്തും; ശുക്ര-ചൊവ്വ സംഗമത്തിലൂടെ ഇവർക്ക് ഇനി ഐശ്വര്യത്തിന്റെ നാളുകൾ!
Today&#039;s Horoscope: ഭാഗ്യം പടിവാതിൽക്കൽ! ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ത്? സമ്പൂർണ്ണ രാശിഫലം
13
horoscope predictions
Today's Horoscope: ഭാഗ്യം പടിവാതിൽക്കൽ! ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ത്? സമ്പൂർണ്ണ രാശിഫലം
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Budh Gochar 2026: ബുധന്റെ രാശിമാറ്റം സൃഷ്ടിക്കും ബുധാദിത്യ യോഗവും ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോഗവും; സമ്പത്തിലാറാടും ഈ രാശിക്കാ‍ർ
5
Budh Gochar 2026
Budh Gochar 2026: ബുധന്റെ രാശിമാറ്റം സൃഷ്ടിക്കും ബുധാദിത്യ യോഗവും ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോഗവും; സമ്പത്തിലാറാടും ഈ രാശിക്കാ‍ർ
Rahul Gandhi: കോൺഗ്രസ് 'മഹാപഞ്ചായത്ത്' സംഗമം; രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ

കൊച്ചി: രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് കൊച്ചിയിലെത്തും. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിച്ചവരും പരാജയപ്പെട്ടവരുമായ മുഴുവന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രതിനിധികളെയും ഉള്‍പ്പെടുത്തി കെപിസിസി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 'വിജയോത്സവം 2026 മഹാപഞ്ചായത്ത്' ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യാനാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എത്തുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ദമ്പതികളുടെ കൊല പേരക്കുട്ടിയുടെ അവകാശം സംബന്ധിച്ച തര്‍ക്കത്തിനിടെ

കണക്കുകൂട്ടൽ അനുസരിച്ച് സമ്മേളനത്തില്‍ ഏകദേശം 15,000 പേരെത്തുമെന്നാണ്. പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് മണിക്ക് മറൈന്‍ഡ്രൈവിലാണ്.  നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടക്കം പാര്‍ട്ടിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജിതര്‍ക്ക് കൂടി ഉത്തരവാദിത്തം നല്‍കുകയും ചേര്‍ത്തു നിര്‍ത്തുകയും ചെയ്യുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ പരിപാടി. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12:45 ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ചാര്‍ട്ടേഡ് വിമാനത്തില്‍ കൊച്ചിയിലെത്തും.

തുടർന്ന് കെപിസിസിയുടെ സാഹിത്യ വിഭാഗമായ പ്രിയദര്‍ശിനി പബ്ലിക്കേഷന്‍സിന്റെ സാഹിത്യ പുരസ്‌കാരം ഡോ. എം ലീലാവതിക്ക് തൃക്കാക്കരയിലെ വീട്ടിലെത്തി സമ്മാനിക്കും. ശേഷം മറൈന്‍ ഡ്രൈവിലെ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. വൈകുന്നേരം നാല് മണിയോടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി മടങ്ങിപോകും. 'വിജയോത്സവം' നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടികളുടെ തുടക്കം കൂടിയാണെന്ന് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് പറഞ്ഞു.

Also Read: മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നേടിയ വന്‍വിജയത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തില്‍ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ നീക്കം. കെപിസിസി അദ്ധ്യക്ഷനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമടക്കം സംസ്ഥാനത്തെ പ്രമുഖ നേതാക്കളെല്ലാം സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കായി പാർട്ടി സംവിധാനത്തെ സജ്ജമാക്കുന്നതിനുമാണ് ഇത്തരമൊരു മഹാസംഗമം. രാവിലെ 11 മണി മുതൽ തന്നെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ സമ്മേളന നഗരിയിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Rahul GandhiCongressKochiCongress Maha Panchayat programmeMarine drive

Trending News