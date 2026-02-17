English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kochi City
  • Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്: നടൻ ജയറാം ഇന്ന് ഇഡി ഓഫീസിൽ ഹാജരായേക്കും

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്: നടൻ ജയറാം ഇന്ന് ഇഡി ഓഫീസിൽ ഹാജരായേക്കും

ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഫെബ്രുവരി ഒമ്പതിന് ഇഡി നോട്ടീസ് നല്‍കിയ സാഹചര്യത്തിൽ നടൻ ജയറാം ഇന്ന് കൊച്ചി ഓഫീസിൽ ഹാജരായേക്കും.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 17, 2026, 09:48 AM IST
  • ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ കൂടുതൽ നടപടിയുമായി ഇഡി
  • ഇഡി നോട്ടീസ് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് നടൻ ജയറാം ഇന്ന് കൊച്ചി ഓഫീസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായേക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്: നടൻ ജയറാം ഇന്ന് ഇഡി ഓഫീസിൽ ഹാജരായേക്കും

കൊച്ചി:  ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ കൂടുതൽ നടപടിയുമായി ഇഡി.  ഇഡി നോട്ടീസ് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് നടൻ ജയറാം ഇന്ന് കൊച്ചി ഓഫീസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായേക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Also Read: സിബിഎസ്ഇ 10, 12 ക്‌ളാസുകളിലെ പരീക്ഷകൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം; എഴുതുന്നത് 43 ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ

ദ്വാരപാലക പാളികൾ ജയറാമിന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു പൂജ നടത്തിയതും പോറ്റിയുമായി എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ബന്ധം എന്നിവ ജയറാമിനോട് ചോദിക്കും. സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തത വരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ജയറാമിനെ വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ അശ്രദ്ധ അരുത്; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം ഏറും

നേരത്തെ എസ്‌ഐടി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ  പോറ്റിയു മായി സൗഹൃദം മാത്രമേയുള്ളുവെന്നും പണമിടപാട് ഇല്ലെന്നും ജയറാം മൊഴി നൽികിയിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ഇന്നലെ ദേവസ്വം ബിഡ് മുൻ ബോർഡ് സെക്രട്ടറി എസ് ജയശ്രീയെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്ത വിട്ടയച്ചു. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും ശബരിമലയിൽ പോയിട്ടില്ലെന്നും ജയശ്രീ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.  കേസിൽ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയും ഇഡി  ചോദ്യം ചെയ്‌തേക്കും എന്നാണ് സൂചന. 

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

