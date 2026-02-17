Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്: നടൻ ജയറാം ഇന്ന് ഇഡി ഓഫീസിൽ ഹാജരായേക്കും

കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ കൂടുതൽ നടപടിയുമായി ഇഡി. ഇഡി നോട്ടീസ് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് നടൻ ജയറാം ഇന്ന് കൊച്ചി ഓഫീസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായേക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ദ്വാരപാലക പാളികൾ ജയറാമിന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു പൂജ നടത്തിയതും പോറ്റിയുമായി എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ബന്ധം എന്നിവ ജയറാമിനോട് ചോദിക്കും. സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തത വരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ജയറാമിനെ വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നേരത്തെ എസ്ഐടി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ പോറ്റിയു മായി സൗഹൃദം മാത്രമേയുള്ളുവെന്നും പണമിടപാട് ഇല്ലെന്നും ജയറാം മൊഴി നൽികിയിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ഇന്നലെ ദേവസ്വം ബിഡ് മുൻ ബോർഡ് സെക്രട്ടറി എസ് ജയശ്രീയെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്ത വിട്ടയച്ചു. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും ശബരിമലയിൽ പോയിട്ടില്ലെന്നും ജയശ്രീ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയും ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും എന്നാണ് സൂചന.
