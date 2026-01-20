English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sabarimala Gold Theft Case: ശബരില സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്: മുഴുവൻ പ്രതികളുടെയും വീടുകളിൽ ഇഡി റെയ്ഡ്

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരില സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്: മുഴുവൻ പ്രതികളുടെയും വീടുകളിൽ ഇഡി റെയ്ഡ്

ശ്രീകോവിലിലെ സ്വർണ്ണപ്പാളികൾ മാറ്റപ്പെട്ടുവെന്ന സംശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കോടതി സുപ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകി

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 20, 2026, 08:27 AM IST
  • ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിലെ മുഴുവൻ പ്രതികളുടെയും വീടുകളിൽ ഇഡി റെയ്ഡ്
  • കേസിലെ കള്ളപ്പണ ഇടപാട് അന്വേഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ റെയ്ഡ്

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരില സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്: മുഴുവൻ പ്രതികളുടെയും വീടുകളിൽ ഇഡി റെയ്ഡ്

കൊച്ചി:  ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിലെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേസിലെ മുഴുവൻ പ്രതികളുടെയും വീടുകളിൽ ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തുന്നു. കേസിലെ കള്ളപ്പണ ഇടപാട് അന്വേഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ റെയ്ഡ്.

Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് മഴയ്ക്ക് ശമനം; വരുന്ന 5 ദിവസത്തേക്ക് മുന്നറിയിപ്പില്ല

കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായയ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി, മറ്റ് പ്രതികളായ എ പത്മകുമാര്‍, എൻ വാസു, മുരാരി ബാബു തുടങ്ങിയവരുടെ വീടുകളിലും ഗോവര്‍ധൻ, പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി തുടങ്ങിയവരടക്കമുള്ളവരുടെ വീടുകളിലും ഇഡി ക റെയ്ഡ് നടത്തുകയാണ്. ചെന്നൈയിലെ സ്മാര്‍ട്ട് ക്രിയേഷൻസിലും പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് വിവരം. അതുപോലേ ബെല്ലാരിയിലെ സ്വര്‍ണവ്യാപാരിയായ ഗോവര്‍ധന്‍റെ വീട്ടിലും ഇഡി സംഘം റെയ്ഡ് നടത്തുന്നുണ്ട്. 

ഇതിനിടയിൽ ഇന്നലെ ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ കടുത്ത നടപടികളുമായി ഹൈക്കോടതി രംഗത്തു വന്നു. കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചു. ശ്രീകോവിലിലെ സ്വർണ്ണപ്പാളികൾ മാറ്റപ്പെട്ടുവെന്ന സംശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കോടതി സുപ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകി. പി.എസ്. പ്രശാന്ത് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കാലയളവിലെ ‌‌ ഇടപാടുകൾ കൂടി അന്വേഷിക്കണമെന്നതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശം.

Also Read: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്ത് വർധിക്കും

കൂടാതെ ഇന്ന് ശബരിമലയിൽ എത്തി വാതിൽപാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ അളവെടുക്കാനും വിശദമായ പരിശോധന നടത്താനും എസ്.ഐ.ടിക്ക് കോടതി അനുമതി നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. 

