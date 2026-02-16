Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്: കൂടുതൽ പ്രതികളെ ഇഡി ചോദ്യംചെയ്യും; കൽപേഷും ജയശ്രീയും ഇന്ന് കൊച്ചി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകും

കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിൽ കൂടുതൽ പ്രതികളെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇന്ന് കേസിലെ ഇടനിലക്കാരൻ കൽപേഷും മുൻ ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി എസ് ജയശ്രീയും കൊച്ചി ഓഫീസിൽ ഹാജരായേക്കും.
നടൻ ജയറാമിനെ ഈ ആഴ്ച ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിളിപ്പിക്കും. ഇത് മാത്രമല്ല പോറ്റിക്ക് ബന്ധമുള്ള രാഷ്ടീയ നേതാക്കളിലേക്കും ഇഡി ശ്രദ്ധ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ജയശ്രീ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായിരുന്നു. ഇവരുടെ അറസ്റ്റ് ഗുരുതര ആരോഗ്യസ്ഥിതി പരിഗണിച്ച് അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കണം എന്ന കണ്ടീഷനിൽ സുപ്രീം കോടതി തടഞ്ഞിരുന്നു.
സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ കള്ളപ്പണ ഇടപാട് കൂടി നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന സംശയത്തിലാണ് ഇഡി. അതിനായുള്ള അന്വേഷണവും ഇഡി നടത്തുന്നുണ്ട്. ശബരിമലയിലെ കൊടിമര പുനപ്രതിഷ്ഠയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വർണ്ണം സമർപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ച് വിജിലൻസും അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംവിധായകൻ ഷാജി കൈലാസ്, തിരക്കഥാകൃത്ത് രൺജി പണിക്കർ, നിർമ്മാതാവ് സുരേഷ് കുമാർ എന്നിവർ കൊടിമരത്തിനായി സ്വർണ്ണം നൽകിയെന്ന കാര്യത്തിൽ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളായാണ് തങ്ങൾ സംഭാവന നൽകിയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഇവർ, തൂക്കത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചിലർ കൃത്യമായ അളവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റുചിലർ അത് ഓർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
