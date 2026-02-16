English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kochi City
  • Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്: കൂടുതൽ പ്രതികളെ ഇഡി ചോദ്യംചെയ്യും; കൽപേഷും ജയശ്രീയും ഇന്ന് കൊച്ചി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകും

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്: കൂടുതൽ പ്രതികളെ ഇഡി ചോദ്യംചെയ്യും; കൽപേഷും ജയശ്രീയും ഇന്ന് കൊച്ചി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകും

Sabarimala Gold Theft Case: ഇഡിയുടെ സംശയം സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ കള്ളപ്പണ ഇടപാട് നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ്.  അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 16, 2026, 07:45 AM IST
  • ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിൽ കൂടുതൽ പ്രതികളെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
  • ഇന്ന് കേസിലെ ഇടനിലക്കാരൻ കൽപേഷും മുൻ ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി എസ് ജയശ്രീയും കൊച്ചി ഓഫീസിൽ ഹാജരായേക്കും

Read Also

  1. Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ വൻ ഗൂഢാലോചന; റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും

Trending Photos

Ardha Kendra Yoga: ശനി-ചൊവ്വ അർദ്ധകേന്ദ്ര രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ധനഭാഗ്യവും, നേട്ടവും
7
Ardhakendra yoga
Ardha Kendra Yoga: ശനി-ചൊവ്വ അർദ്ധകേന്ദ്ര രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ധനഭാഗ്യവും, നേട്ടവും
Gold Rate Today: സ്വർണം കുറയാതെ മുന്നോട്ട്; ഇന്ന് വിലയിൽ മാറ്റമില്ല
7
Gold rate today
Gold Rate Today: സ്വർണം കുറയാതെ മുന്നോട്ട്; ഇന്ന് വിലയിൽ മാറ്റമില്ല
Kerala Gold Rate 14 February 2026: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും കുതിപ്പിലേക്ക്; ഒറ്റടിക്ക് ഇന്ന് വർധിച്ചത് 1920 രൂപ
9
Gold price
Kerala Gold Rate 14 February 2026: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും കുതിപ്പിലേക്ക്; ഒറ്റടിക്ക് ഇന്ന് വർധിച്ചത് 1920 രൂപ
Kerala SM-42 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Samrudhi Lottery Result
Kerala SM-42 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്: കൂടുതൽ പ്രതികളെ ഇഡി ചോദ്യംചെയ്യും; കൽപേഷും ജയശ്രീയും ഇന്ന് കൊച്ചി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകും

കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിൽ  കൂടുതൽ പ്രതികളെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇന്ന് കേസിലെ ഇടനിലക്കാരൻ കൽപേഷും മുൻ ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി എസ് ജയശ്രീയും കൊച്ചി ഓഫീസിൽ ഹാജരായേക്കും.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനമടക്കം നിർണായക ഹർജികൾ ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കും

നടൻ ജയറാമിനെ ഈ ആഴ്ച ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിളിപ്പിക്കും.  ഇത് മാത്രമല്ല പോറ്റിക്ക് ബന്ധമുള്ള രാഷ്‌ടീയ നേതാക്കളിലേക്കും ഇഡി ശ്രദ്ധ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ജയശ്രീ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായിരുന്നു. ഇവരുടെ അറസ്റ്റ് ഗുരുതര ആരോഗ്യസ്ഥിതി പരിഗണിച്ച് അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കണം എന്ന കണ്ടീഷനിൽ സുപ്രീം കോടതി തടഞ്ഞിരുന്നു.    

Also Read: മേട രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും; മകര രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം

സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ കള്ളപ്പണ ഇടപാട് കൂടി നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന സംശയത്തിലാണ് ഇഡി. അതിനായുള്ള അന്വേഷണവും ഇഡി നടത്തുന്നുണ്ട്. ശബരിമലയിലെ കൊടിമര പുനപ്രതിഷ്ഠയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വർണ്ണം സമർപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ച് വിജിലൻസും അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംവിധായകൻ ഷാജി കൈലാസ്, തിരക്കഥാകൃത്ത് രൺജി പണിക്കർ, നിർമ്മാതാവ് സുരേഷ് കുമാർ എന്നിവർ കൊടിമരത്തിനായി സ്വർണ്ണം നൽകിയെന്ന കാര്യത്തിൽ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളായാണ് തങ്ങൾ സംഭാവന നൽകിയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഇവർ, തൂക്കത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചിലർ കൃത്യമായ അളവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റുചിലർ അത് ഓർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

SabarimalaSabarimala gold theft caseSabarimala Robbery CaseEDVigilance

Trending News