Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്‌: പാളികൾ വീണ്ടും പരിശോധിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിൽ പാളികൾ വീണ്ടും പരിശോധിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. എസ്ഐടിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് ഈ നീക്കം.
വിഎസ്എസ്സിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനാ ഫലത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിന് വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് എസ്ഐടിയുടെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ആ ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധനയ്ക്കായി സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കാൻ എസ്ഐടിക്ക് കോടതി നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
എസ്ഐടി ഫെബ്രുവരി 12 ന് സാമ്പിള് ശേഖരിക്കും തുടർന്ന് മുംബൈയിലെ ഭാഭാ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്റിലെ ദേശീയ മെത്തഡോളജിക്കല് ലബോറട്ടറിയിൽ പരിശോധന നടത്തും. പരിശോധനയിലൂടെ സ്വർണത്തിന്റെ കാലപ്പഴക്കത്തിലും കൃത്യത വരുത്താൻ കഴിയും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
വിഎസ്എസ്സിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 989 ഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ സ്വർണ്ണം ശബരിമലയിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് തെളിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും പുറത്ത് വന്നതിനേക്കാൾ വ്യാപ്തിയിലുള്ള സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയാണ് ശബരിമലയിൽ നടന്നതെന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു. ഈ കണക്ക് ഹൈക്കോടതിക്ക് കൈമാറിയതിന് പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും പരിശോധന നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്.
രണ്ടു പാളികളില് നിന്നായി 989 ഗ്രാം സ്വര്ണം ഉരുക്കിയപ്പോള് 989 ഗ്രാം സ്വര്ണം ലഭിച്ചുവെന്നും അതില് 575 ഗ്രാം സ്വര്ണം തിരികെ പൂശി എന്നുമായിരുന്നു പ്രതികള് എസ്ഐടിയ്ക്ക് നൽകിയ മൊഴി. എന്നാല് ഇത് കള്ളമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് വിഎസ്എസ്സി പരിശോധനാ ഫലം എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ശബരിമലയില് നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വര്ണത്തിന്റെ കൃത്യമായ അളവ് കണ്ടെത്താനായാണ് വിഎസ്എസ്സി രണ്ടാം തവണ പരിശോധന നടത്തിയത്. അതിൽ കൊള്ളയെക്കുറിച്ച് പ്രതികൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം കള്ളമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഫലമായിരുന്നു പുറത്തുവന്നത്.
ഇതിനിടയിൽ വിശദമായ അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് എസ്ഐടി ദേവസ്വം ബെഞ്ചിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസിന്റെ ഭാഗമായി 256 സാക്ഷി മൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കേസ് ഈ മാസം 19ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.
