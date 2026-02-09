English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kochi City
  • Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്‌: പാളികൾ വീണ്ടും പരിശോധിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്‌: പാളികൾ വീണ്ടും പരിശോധിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

വിശദമായ അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് എസ്‌ഐടി ദേവസ്വം ബെഞ്ചിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 9, 2026, 02:12 PM IST
  • ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിൽ പാളികൾ വീണ്ടും പരിശോധിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി
  • എസ്‌ഐടിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് ഈ നീക്കം

Read Also

  1. Sabarimala Gold Theft:ശബരിമല സ്വർണ്ണപ്പാളി കേസ്; ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു, അറസ്റ്റിന് സാധ്യത

Trending Photos

Kerala BT-40 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
Kerala BT-40 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala KR-741 Lottery Result: ഇന്നത്തെ കോടിപതി നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Kerala KR-741 Lottery Result: ഇന്നത്തെ കോടിപതി നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Peanut Butter Smoothie: അഞ്ചു മിനിറ്റിൽ ഒരു ഹെൽത്തി സ്മൂത്തി; എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം &#039;പീനട്ട് ബട്ടർ സ്മൂത്തി&#039;!
5
Peanut Butter Smoothie
Peanut Butter Smoothie: അഞ്ചു മിനിറ്റിൽ ഒരു ഹെൽത്തി സ്മൂത്തി; എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം 'പീനട്ട് ബട്ടർ സ്മൂത്തി'!
Samrudhi Lottery SM 41: സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ആ‍‍ർക്കാണെന്ന് അറിയാം
5
Kerala lottery
Samrudhi Lottery SM 41: സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ആ‍‍ർക്കാണെന്ന് അറിയാം
Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്‌: പാളികൾ വീണ്ടും പരിശോധിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിൽ പാളികൾ വീണ്ടും പരിശോധിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി.  എസ്‌ഐടിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് ഈ നീക്കം.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്: മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് ബിജെപി നേതാക്കളുമായും അടുത്ത ബന്ധം

വിഎസ്എസ്‌സിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനാ ഫലത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിന് വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് എസ്‌ഐടിയുടെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ആ ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധനയ്ക്കായി സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കാൻ എസ്‌ഐടിക്ക് കോടതി നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

എസ്‌ഐടി ഫെബ്രുവരി 12 ന് സാമ്പിള്‍ ശേഖരിക്കും തുടർന്ന് മുംബൈയിലെ ഭാഭാ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്റിലെ ദേശീയ മെത്തഡോളജിക്കല്‍ ലബോറട്ടറിയിൽ  പരിശോധന നടത്തും. പരിശോധനയിലൂടെ സ്വർണത്തിന്റെ കാലപ്പഴക്കത്തിലും കൃത്യത വരുത്താൻ കഴിയും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

Also Read: സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ബിഗ് അപ്ഡേറ്റ്, കമ്മീഷന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ലൈവായി

വിഎസ്എസ്‌സിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 989 ഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ സ്വർണ്ണം ശബരിമലയിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് തെളിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും പുറത്ത് വന്നതിനേക്കാൾ വ്യാപ്തിയിലുള്ള സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയാണ് ശബരിമലയിൽ നടന്നതെന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു. ഈ കണക്ക് ഹൈക്കോടതിക്ക് കൈമാറിയതിന് പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും പരിശോധന നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്.

രണ്ടു പാളികളില്‍ നിന്നായി 989 ഗ്രാം സ്വര്‍ണം ഉരുക്കിയപ്പോള്‍ 989 ഗ്രാം സ്വര്‍ണം ലഭിച്ചുവെന്നും അതില്‍ 575 ഗ്രാം സ്വര്‍ണം തിരികെ പൂശി എന്നുമായിരുന്നു പ്രതികള്‍ എസ്‌ഐടിയ്ക്ക് നൽകിയ മൊഴി. എന്നാല്‍ ഇത് കള്ളമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് വിഎസ്എസ്‌സി പരിശോധനാ ഫലം എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ശബരിമലയില്‍ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വര്‍ണത്തിന്റെ കൃത്യമായ അളവ് കണ്ടെത്താനായാണ് വിഎസ്എസ്‌സി രണ്ടാം തവണ പരിശോധന നടത്തിയത്. അതിൽ കൊള്ളയെക്കുറിച്ച് പ്രതികൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം കള്ളമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഫലമായിരുന്നു പുറത്തുവന്നത്.

Also Read: ഫെബ്രുവരി 11 ന് ശുക്രൻ രാഹുവിന്റെ നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; 3 രാശിക്കാർക്ക് ഇനി രാജകീയ ജീവിതം

ഇതിനിടയിൽ വിശദമായ അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് എസ്‌ഐടി ദേവസ്വം ബെഞ്ചിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസിന്റെ ഭാഗമായി 256 സാക്ഷി മൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കേസ് ഈ മാസം 19ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

SabarimalaSabarimala gold theft caseSabarimala Gold Robbery CaseSITSpecial Investigation Team

Trending News