Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല കൊടിമര പുനർനിർമാണത്തിലെ ക്രമക്കേട്: അന്വേഷണത്തിനുള്ള വിജിലൻസ് സംഘത്തെ ഇന്ന് നിശ്ചയിക്കും

Sabarimala Case: ദേവസ്വം മുൻ കമ്മീഷണറും പ്രസിഡൻ്റുമായ എൻ വാസു സമർപ്പിച്ച ജാമ്യഹർജിയിലും ഇന്ന് വാദം നടക്കും.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 10, 2026, 07:11 AM IST
കൊച്ചി: ശബരിമല കൊടിമര പുനർനിർമാണത്തിലെ ക്രമക്കേട് അന്വേഷണത്തിനുള്ള വിജിലൻസ് സംഘത്തെ ഇന്ന് നിശ്ചയിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.  കേസ് അന്വേഷിക്കുക ഒരു എസ്‍പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉള്ള ഒരു സംഘമായിരിക്കും.

Also Read: രണ്ടാം ഭാര്യക്കും അമ്മയ്ക്കുമെതിരെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം യുവാവ് ജീവനൊടുക്കി; കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

അന്വേഷണം വിജിലൻസ് മേധാവിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കും. ഹൈക്കോടതി ഇന്നലെ 2017 ൽ കൊടിമര പുനര്നിര്മാണത്തിന് ശേഖരിച്ച സ്വർണത്തിലെ ക്രമക്കേട് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് വിജിലൻസിന് നിർദ്ദേശം നൽകി. മാത്രമല്ല സംഭവത്തിൽ കേസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ തുടർ നടപടികൾ ആവാമെന്നും കോടതി ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 

സ്വർണ്ണക്കൊള്ള അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക സംഘത്തിന്റെയും ദേവസ്വം വിജിലൻസിന്റെയും കയ്യിലാണ് നിലവിൽ സ്വർണക്കൊടിമര പുനർനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളുള്ളത്. ഇത് ഇനി സംസ്ഥാന വിജിലൻസ് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വാദം നടക്കും.

Also Read: ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

ഇന്നലെ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദം പൂർത്തിയായിരുന്നു. തന്ത്രിയ്ക്ക് സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ പങ്കില്ലെന്നും ആചാരപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഇടപെടുന്ന ആളാണെന്നും ഇന്നലെ പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ തന്ത്രിയ്ക്ക് സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിലെ ഗൂഢാലോചനയിൽ വരെ പങ്കുണ്ടെന്നാണ് എസ്ഐടിയുടെ വാദം.

