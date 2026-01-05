Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസ്: അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് എസ്ഐടി ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും

കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ എസ്ഐടി ഇന്ന് അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും. കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് ദേവസ്വം ബെഞ്ചാണ്.
കേസിൽ നാലാമത്തെ ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് എസ്പി ശശിധരൻ നേരിട്ട് ഹാജരായാണ്. കേസ് ഡിസംബർ മൂന്നിന് കോടതി പരിഗണിച്ചപ്പോൾ സിപിഎം നേതാവ് പത്മകുമാറിന്റെ അറസ്റ്റിനു ശേഷമുള്ള മെല്ലെ പോക്കിനെ വിമർശിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് വൻ തോക്കുകളിലേക്ക് അന്വേഷണം പോകാത്തത് എന്ന ചോദ്യവും ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണസംഘം സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗമായ വിജയകുമാർ, സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻ സിഇഒ പങ്കജ് പണ്ടാരി, ഗോവർദ്ധൻ എന്നിവരുടെ അറസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും കോടതിക്ക് ഇന്ന് കൈമാറും. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഉന്നയിച്ച അന്തർസംസ്ഥാന പുരാവസ്തു കള്ളക്കടത്ത് സംഘത്തിന് ശബരിമല കേസുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന പരിശോധനയും നടത്തിയിരുന്നു.
ഡി മണിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളും കോടതിക്ക് കൈമാറും. ഒപ്പം മുൻ ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെയും മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എൻ പ്രശാന്തിനെയും ചോദ്യം ചെയ്ത വിവരങ്ങളും കോടതിയ്ക്ക് കൈമാറും. ഹൈക്കോടതി കേസിൽ ജനുവരി 17 വരെയാണ് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ എസ്ഐടിക്ക് സമയം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
