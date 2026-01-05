English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kochi City
  • Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസ്: അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് എസ്ഐടി ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസ്: അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് എസ്ഐടി ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും

മുൻ ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെയും മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എൻ പ്രശാന്തിനെയും ചോദ്യം ചെയ്ത വിവരങ്ങളും കോടതിയ്ക്ക് കൈമാറും. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 5, 2026, 08:15 AM IST
  • ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ എസ്‌ഐടി ഇന്ന് അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും
  • കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് ദേവസ്വം ബെഞ്ചാണ്

Read Also

  1. Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ വൻ ഗൂഢാലോചന; റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും

Trending Photos

Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Gajakesari Rajayoga 2026: പുതുവർഷത്തിൽ വ്യാഴ-ചന്ദ്ര സംയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ
10
guru chandra yuti
Gajakesari Rajayoga 2026: പുതുവർഷത്തിൽ വ്യാഴ-ചന്ദ്ര സംയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ
Gold Rate Kerala Today: കൂടിയും കുറഞ്ഞും സ്വർണവില! ഇന്നത്തെ മാറ്റം എങ്ങനെ? സ്വർ‌ണനിരക്ക് അറിയാം
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: കൂടിയും കുറഞ്ഞും സ്വർണവില! ഇന്നത്തെ മാറ്റം എങ്ങനെ? സ്വർ‌ണനിരക്ക് അറിയാം
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല
Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസ്: അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് എസ്ഐടി ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും

കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ എസ്‌ഐടി ഇന്ന് അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും. കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് ദേവസ്വം ബെഞ്ചാണ്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് മഴയ്ക്ക് ശമനം; വരണ്ട കാലാവസ്ഥ തുടരും

കേസിൽ നാലാമത്തെ ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് എസ്പി ശശിധരൻ നേരിട്ട് ഹാജരായാണ്. കേസ് ഡിസംബർ മൂന്നിന് കോടതി പരിഗണിച്ചപ്പോൾ സിപിഎം നേതാവ് പത്മകുമാറിന്റെ അറസ്റ്റിനു ശേഷമുള്ള മെല്ലെ പോക്കിനെ വിമർശിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് വൻ തോക്കുകളിലേക്ക് അന്വേഷണം പോകാത്തത് എന്ന ചോദ്യവും ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണസംഘം സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.    

കൂടാതെ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗമായ വിജയകുമാർ, സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻ സിഇഒ പങ്കജ് പണ്ടാരി, ഗോവർദ്ധൻ എന്നിവരുടെ അറസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും കോടതിക്ക് ഇന്ന് കൈമാറും. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഉന്നയിച്ച അന്തർസംസ്ഥാന പുരാവസ്തു കള്ളക്കടത്ത് സംഘത്തിന് ശബരിമല കേസുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന പരിശോധനയും നടത്തിയിരുന്നു. 

Also Read: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

ഡി മണിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത്‌ ലഭിച്ച വിവരങ്ങളും കോടതിക്ക് കൈമാറും. ഒപ്പം മുൻ ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെയും മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എൻ പ്രശാന്തിനെയും ചോദ്യം ചെയ്ത വിവരങ്ങളും കോടതിയ്ക്ക് കൈമാറും. ഹൈക്കോടതി കേസിൽ ജനുവരി 17 വരെയാണ് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ എസ്ഐടിക്ക് സമയം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Sabarimala gold theft caseSabarimalaInvestigation reportHigh Courtശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസ്

Trending News