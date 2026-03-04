English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kochi City
  • Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്: മൊഴികളിൽ വ്യക്തതയില്ല; എൻ വാസുവിനെ ഇഡി വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്: മൊഴികളിൽ വ്യക്തതയില്ല; എൻ വാസുവിനെ ഇഡി വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും

Sabarimala Gold Theft Case Updates: കട്ടിളപ്പാളി കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതിയായ എൻ വാസുവിന് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നിനായിരുന്നു ജാമ്യം ലഭിച്ചത്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 4, 2026, 11:14 AM IST
  • ശബരിമല സ്വർണക്കേസിൽ എൻ വാസുവിനെ ഇഡി വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
  • വാസുവിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും മൊഴികളിലെ വ്യക്തത ഇല്ലായ്മയാണ് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നത്

Read Also

  1. Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസ്: മുരാരി ബാബുവിനെ 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: നേരിയ ആശ്വാസം; താഴേക്ക് ഇറങ്ങി സ്വർണ്ണവില
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: നേരിയ ആശ്വാസം; താഴേക്ക് ഇറങ്ങി സ്വർണ്ണവില
Gold Rate Kerala Today: രണ്ടാം തവണയും വില താഴേക്ക്..! വൈകിട്ട് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും, സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: രണ്ടാം തവണയും വില താഴേക്ക്..! വൈകിട്ട് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും, സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...
Kerala SS-509 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala SS-509 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Lunar Eclipse 2026: ചന്ദ്രഗ്രഹണ ദിനത്തിലെ രാജയോഗത്തിലൂടെ ഈ നാളുകാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം
5
Kumbh Rashifal
Lunar Eclipse 2026: ചന്ദ്രഗ്രഹണ ദിനത്തിലെ രാജയോഗത്തിലൂടെ ഈ നാളുകാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം
Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്: മൊഴികളിൽ വ്യക്തതയില്ല; എൻ വാസുവിനെ ഇഡി വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും

കൊച്ചി:  ശബരിമല സ്വർണക്കേസിൽ എൻ വാസുവിനെ ഇഡി വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ കമ്മീഷണർ കൂടിയായ വാസുവിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും മൊഴികളിലെ വ്യക്തത ഇല്ലായ്മയാണ് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് കനത്ത ചൂടിന് ആശ്വാസമാകും; 7 ജില്ലകളിൽ ഗ്രീൻ അലർട്ട്

ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാനുള്ള ദിവസം കാണിച്ച് ഇഡി എൻ വാസുവിന് നോട്ടീസ് നൽകും. ഇന്നലെ ഏതാണ്ട് ഏഴു മണിക്കൂറോളമാണ് ഇഡി വാസുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. സ്വർണ്ണപ്പാളികൾ ചെമ്പ് എന്ന് എന്തിന് രേഖപ്പെടുത്തി എന്ന  ഇഡിയുടെ ചോദ്യത്തിന് വാസു കൃത്യമായ മറുപടി നൽകിയില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മാത്രമല്ല പാളികൾ പൂശിയതിന്റെ ബാക്കി സ്വർണ്ണം മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ കൈവശം ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞിട്ടും നടപടിയെടുക്കാത്തതിന് ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നാണ് ഇഡി പറയുന്നത്. 

Also Read: ശനി ശുക്ര ധനയോഗം; ഈ രാശിക്കാരുടെ തലയിലെഴുത്ത് മാറ്റും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ എൻ വാസുവിന് സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? എന്നാണ് ഇഡിയുടെ സംശയം. മാത്രമല്ല വാസുവിന് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിലും ഇഡി അന്വേഷണം നടത്തും.  ഇതിനിടയിൽ കണ്ഠരര് രാജീവര് ഇന്ന് ഇഡിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകും. കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ ഇഡി നോട്ടീസ് നൽകിയത്. 41 ദിവസത്തെ റിമാൻഡിന് ശേഷം ഫെബ്രുവരി 18 നാണ് തന്ത്രിക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

SabarimalaSabarimala gold theft caseSabarimala Gold Robbery CaseN VasuED

Trending News