Half-price scam: പാതിവില തട്ടിപ്പ്: ബിജെപി നേതാവ് എ എൻ രാധാകൃഷ്ണനെതിരെ കേസെടുത്തു

കൊച്ചി: പാതിവില തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ബിജെപി നേതാവ് എ എൻ രാധാകൃഷ്ണനെതിരെ കേസെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ട്. കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് പണം വാങ്ങിയിട്ട് സ്കൂട്ടർ നൽകിയില്ലെന്ന പരാതിയിലാണ്.
കേസെടുത്തത് തൃക്കാക്കര പോലീസാണ്. എഎന് രാധാകൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ബിജെപി നേതാക്കളായ രൂപേഷ് മേനോന്, സുമേഷ്, കെ ടി ബിനീഷ് എന്നിവര്ക്കെതിരെയും പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാതിവിലയ്ക്ക് ഇരുചക്ര വാഹനം നല്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പണം വാങ്ങി രണ്ട് വര്ഷമായിട്ടും വാഹനമോ പണമോ നല്കിയില്ലെന്നാണ് ഇവർക്കെതിരെയുള്ള പരാതി.
പാതിവില തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നിരവധി പരാതികളുയര്ന്നിരുന്നു. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നേരത്തെ പാതിവില തട്ടിപ്പു കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി അനന്തു കൃഷ്ണന്റെ മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് എ എന് രാധാകൃഷ്ണന് പ്രസിഡന്റായ 'സൈന്' 42 കോടി രൂപ നല്കിയതിന്റെ ബാങ്ക് രേഖ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. രാധാകൃഷ്ണനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തിയതായും അനന്തുകൃഷ്ണൻ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു.
