അങ്കമാലിയില്‍ കൈക്കുഞ്ഞിനെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നു; അമ്മുമ്മ അവശനിലയിൽ, അന്വേഷണം

കൊച്ചി: കറുകുറ്റിയിൽ ആറ് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ. ഡൽന മരിയ സാറ എന്ന കുട്ടിയെയാണ് കഴുത്തറുത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ആന്റണി, റൂത്ത് ദമ്പതികളുടെ മകളാണ് ഡൽന. കഴുത്തിന് മുറിവേറ്റ നിലയിൽ കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
സംഭവ സമയം വീട്ടിൽ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അമ്മൂമ്മയുമാണുള്ളത്. അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് അരികിൽ കുഞ്ഞിനെ കിടത്തിയിട്ട് അമ്മ അടുക്കളയിൽ പോയി തിരിച്ച് വന്നു നോക്കുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞിനെ കഴുത്തില് നിന്ന് ചോര വരുന്ന രീതിയില് കണ്ടത്. അവശനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ അമ്മൂമ്മയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ചു.
എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നതില് വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. അമ്മൂമ്മ മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യം ഉള്ളയാളാണ് എന്ന സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവിരം പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം അങ്കമാലി അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
