  • Kochi Robbery: ഹോട്ടല്‍ മുറിയിൽ നിന്ന് വനിതാ ഡോക്ടറുടെ ലക്ഷങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ കവര്‍ന്ന പ്രതി പിടിയിൽ

അറസ്റ്റ്‌ ചെയ്‌ത പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 11, 2026, 11:10 AM IST
  • മോഷണം നടത്തിയ 19 കാരനെ വിരലടയാളം പിന്തുടര്‍ന്നുള്ള ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണത്തിലൂടെയാണ് പിടികൂടിയത്

കൊച്ചി: ഹോട്ടല്‍ മുറിയിൽ നിന്ന് വനിതാ ഡോക്ടറുടെ ലക്ഷങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ കവര്‍ന്ന പ്രതി പിടിയിലായതായി റിപ്പോർട്ട്. മോഷണം നടത്തിയ 19 കാരനെ വിരലടയാളം പിന്തുടര്‍ന്നുള്ള ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണത്തിലൂടെ മൂന്നാറില്‍ നിന്നാണ് പിടികൂടിയത്. 

Also Read: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്: എസ് ജയശ്രീക്കും കൽപേഷിനും ഇ ഡി നോട്ടീസ്

ഡോക്ടറുടെ നാലേകാല്‍ ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനങ്ങള്‍ കവര്‍ന്ന കേസില്‍ തമിഴ്‌നാട് മധുര സ്വദേശി സതീഷ്‌കുമാറിനെ എളമക്കര പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. സംഭവം നടന്നത് ഡിസംബർ 23 ന് ഇടപ്പള്ളിയിലെ സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിലെ മുറിയിൽ നിന്നാണ്. 

ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത് ആലപ്പുഴ സ്വദേശി ഡോ ഷഹാനയാണ്.  ഇവർ പുറത്തുപോയപ്പോൾ മുറി പൂട്ടിയിരുന്നില്ല ഈ സമയമാണ് പ്രതിയായ സതീഷ് മുറിയിൽ കയറുകയും സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തത്.  മോഷണം നടന്നത് അറിഞ്ഞ് സിസിടിവി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് മോഷ്ടാവ് ഓട്ടോയിൽ കയറി അടുത്തുള്ള ആക്രി കടയിൽ പോകുന്നത് കണ്ടത്. പക്ഷെ പ്രതി ആരാണെന്ന് മനസിലായില്ല. 

Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; തുലാം രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക

ഒടുവിൽ മുറിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിരലടയാളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് മൂന്നാറിൽ വച്ച് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. മോഷ്ടിച്ച ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ 5000 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റതായിട്ടാണ് പ്രതി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Crime newsArrestRobberyStealingTheft

