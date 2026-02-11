കൊച്ചി: ഹോട്ടല് മുറിയിൽ നിന്ന് വനിതാ ഡോക്ടറുടെ ലക്ഷങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ കവര്ന്ന പ്രതി പിടിയിലായതായി റിപ്പോർട്ട്. മോഷണം നടത്തിയ 19 കാരനെ വിരലടയാളം പിന്തുടര്ന്നുള്ള ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണത്തിലൂടെ മൂന്നാറില് നിന്നാണ് പിടികൂടിയത്.
Also Read: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്: എസ് ജയശ്രീക്കും കൽപേഷിനും ഇ ഡി നോട്ടീസ്
ഡോക്ടറുടെ നാലേകാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനങ്ങള് കവര്ന്ന കേസില് തമിഴ്നാട് മധുര സ്വദേശി സതീഷ്കുമാറിനെ എളമക്കര പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. സംഭവം നടന്നത് ഡിസംബർ 23 ന് ഇടപ്പള്ളിയിലെ സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിലെ മുറിയിൽ നിന്നാണ്.
ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത് ആലപ്പുഴ സ്വദേശി ഡോ ഷഹാനയാണ്. ഇവർ പുറത്തുപോയപ്പോൾ മുറി പൂട്ടിയിരുന്നില്ല ഈ സമയമാണ് പ്രതിയായ സതീഷ് മുറിയിൽ കയറുകയും സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തത്. മോഷണം നടന്നത് അറിഞ്ഞ് സിസിടിവി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് മോഷ്ടാവ് ഓട്ടോയിൽ കയറി അടുത്തുള്ള ആക്രി കടയിൽ പോകുന്നത് കണ്ടത്. പക്ഷെ പ്രതി ആരാണെന്ന് മനസിലായില്ല.
Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; തുലാം രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക
ഒടുവിൽ മുറിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിരലടയാളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് മൂന്നാറിൽ വച്ച് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. മോഷ്ടിച്ച ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ 5000 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റതായിട്ടാണ് പ്രതി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്