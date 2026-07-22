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Pattoram: ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്കിനെ സംഗീതസാന്ദ്രമാക്കി സ്വരക്കൂട്ടിൻ്റെ ‘പാട്ടോരം’

ഡോ.വിപുൽ മുരളി ഷോ ഡയറക്ടറായി നേതൃത്വം നൽകിയ പരിപാടി ദൃശ്യ-ശ്രവ്യ ഭംഗി കൊണ്ട് ഏറെ മികച്ചുനിന്നു. സ്വരക്കൂട്ട് പ്രസിഡൻ്റ് സിജോ പീറ്റർ ചടങ്ങിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 22, 2026, 10:49 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:49 AM IST
Pattoram: ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്കിനെ സംഗീതസാന്ദ്രമാക്കി സ്വരക്കൂട്ടിൻ്റെ ‘പാട്ടോരം’
Image Credit: zee malayalamSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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