/Pattoram: ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്കിനെ സംഗീതസാന്ദ്രമാക്കി സ്വരക്കൂട്ടിൻ്റെ ‘പാട്ടോരം’

കൊച്ചി: സ്വരക്കൂട്ട് റേഡിയോ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ‘പാട്ടോരം’ മ്യൂസിക് നൈറ്റ് ഇടപ്പള്ളി ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്കിൽ അരങ്ങേറി. ഗൃഹാതുരത്വം ഉണർത്തുന്ന ഈണങ്ങളും വേറിട്ട അവതരണ ശൈലിയും കൊണ്ട് കാണികളുടെ മനസ്സ് കവർന്ന ‘പാട്ടോരം’ കൊച്ചിക്ക് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായൊരു ഗാനസന്ധ്യയാണ് സമ്മാനിച്ചത്.
ഈ സംഗീതവിരുന്നിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണം എന്നത് ഇരുപത് ജനപ്രിയ ഗായകരും ഇരുപത് അവതാരകരും ഒരുമിച്ച് അണിനിരന്നു എന്നതായിരുന്നു. പാട്ടും അതിനോടിണങ്ങുന്ന ഹൃദ്യമായ അവതരണവുമായി കലാകാരന്മാർ ഒത്തൊരുമിച്ചപ്പോൾ ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്കിലെ വേദിയിൽ സംഗീതത്തിൻ്റെ വസന്തം വിരിയുകയായിരുന്നു എന്നുവേണം പറയാൻ.
ഡോ.വിപുൽ മുരളി ഷോ ഡയറക്ടറായി നേതൃത്വം നൽകിയ പരിപാടി ദൃശ്യ-ശ്രവ്യ ഭംഗി കൊണ്ട് ഏറെ മികച്ചുനിന്നു. സ്വരക്കൂട്ട് പ്രസിഡൻ്റ് സിജോ പീറ്റർ ചടങ്ങിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. സെക്രട്ടറി സിത്താര പരമേശ്വരൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. സംഗീതപ്രേമികളും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുമടക്കം വൻ ജനപങ്കാളിത്തമാണ് പരിപാടിയിൽ ഉടനീളം ദൃശ്യമായത്.
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