Kochi Crime: ഫ്ലാറ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് കഞ്ചാവ് വിൽപന; ഒന്നേകാൽ കിലോ കഞ്ചാവുമായി യുവതിയടക്കം മൂന്നുപേർ പിടിയിൽ

കൊച്ചി: കൊച്ചിയിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട. ഒന്നേകാൽ കിലോയോളം കഞ്ചാവുമായി യുവതിയടക്കം മൂന്നുപേർ പിടിയിൽ.
തലശ്ശേരി സ്വദേശികളായ നിവേദ ഷൈനിത്ത്, ദേവ സതീഷ് അമ്പലപ്പുഴ സ്വദേശി ദേവിക എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. പോലീസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് ഇവർ താമസിച്ചിരുന്ന ഫ്ലാറ്റിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കഞ്ചാവ് കണ്ടെടുത്തത്.
ഇവർ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനും വിൽപനയ്ക്കുമായി ഫ്ലാറ്റിലെ ദിവാൻ കോട്ടിനടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. 1.270 കിലോ കഞ്ചാവ് രണ്ടു പാക്കറ്റുകളിലായിട്ടാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. പ്രതികളെ സിഐ റിജിൻ തോമസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പിടികൂടിയത്. പ്രതികളെ റിമാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
