Traffic Diversion: പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം; കൊച്ചി നഗരത്തില്‍ ഇന്ന് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

കൊച്ചി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കൊച്ചി സന്ദർശനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചു നഗരത്തിൽ ഇന്ന് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ഔദ്യോഗിക തുടക്കം കുറിക്കാൻ കൂടിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കൊച്ചി സന്ദർശനം.
Also Read: എൻഡിഎ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ
ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഇപ്രകാരം
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മുതൽ 12:30 വരെ നേവൽബേസിൽ നിന്നും മറൈൻഡ്രൈവിലേക്കും, 12:50 മുതൽ 01:20 വരെ മറൈൻഡ്രൈവിൽ നിന്നും കലൂർ രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയം വരെയുമാണ് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ വൈകുന്നേരം 03:05 മുതൽ 03:30 വരെ കലൂരിൽ നിന്നും എംജി റോഡ് വഴി നേവൽബേസ് ഭാഗത്തേക്കും ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകും.
പ്രധാനമന്ത്രി മറൈൻഡ്രൈവിലേക്ക് പോകുന്നത് നേവൽബേസ്, പള്ളിമുക്ക്, ജോസ് ജംക്ഷൻ, പാർക്ക് അവന്യു റോഡ്, ബിടിഎച്ച് റോഡ്, ഷൺമുഖം റോഡ് വഴിയാണ്. ഇത് കൂടാതെ ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിമുതൽ വൈകുന്നേരം 5 മണിവരെ നെടുമ്പാശ്ശേരി മുതൽ മുട്ടം വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണമുണ്ട്. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മാണി മുതൽ ഹൈവേയിലേക്കും വാഹനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകും. മെട്രോ യാത്രക്കാർക്ക് ആലുവ മുതൽ മുട്ടൽ വരെ യാത്രകൾക്ക് രാവിലെ 10 നും വൈകിട്ട് 4 നും ഇടയ്ക്ക് നിയന്ത്രണമുണ്ടാകും.
Also Read:
പാർക്കിങ് സൗകര്യം
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെഉടക്കാൻ എത്തുന്നവർക്ക് പാർക്കിങ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തൃശൂർ, വൈപ്പിൻ, പറവൂർ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വാഹനങ്ങൾ: ബോൾഗാട്ടി വാട്ടർ മെട്രോ ജെട്ടി പരിസരം, ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്തിന് എതിർവശം, ഷണ്മുഖം റോഡ് സിലിക്കൺ പാർക്കിങ്, വല്ലാർപാടം ബസിലിക്ക ഗ്രൗണ്ട്, എൽഎൻജി ടെർമിനൽ പരിസരത്തും.
തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, മൂവാറ്റുപുഴ, ഫോർട്ട്കൊച്ചി ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളവ: ഡിഎച്ച് ഗ്രൗണ്ട്, മഹാരാജാസ് കോളജ് ഗ്രൗണ്ട്, എറണാകുളത്തപ്പൻ ഗ്രൗണ്ട്, അയ്യപ്പൻകാവ് ക്ഷേത്ര പരിസരത്തുമാണ് പാർക്കിങ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.