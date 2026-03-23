Vadutala Murder-Suicide: വടുതല കൂട്ടമരണം: കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയ വിഷപദാർത്ഥം വാങ്ങിയത് ഓൺലൈനിലൂടെയോ?

കൊച്ചി: വടുതലയിലെ കർഷക റോഡിൽ വാടക വീട്ടിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ചുപേരെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ പോലീസ് ഊർജ്ജിതമായ അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്. സംഭവത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയ വിഷപദാർഥം വാങ്ങിയത് ഓൺലൈനിലൂടെയാണോ? എന്നാണ് പോലീസ് സംശയം.
Also Read: മൈസൂരുവിൽ സ്വകാര്യ ബസ് ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ചുകയറി അപകടം; 4 മലയാളികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
സംശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവരുടെ ഫോണുകൾ പോലീസ് പരിശോധനയ്ക്കായി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം ഇവരുടെ ആന്തരിക രാസപരിശോധന നടത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ മരണകാരണം വ്യക്തമാകൂ എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇവർ വടുതലയിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസം ആരംഭിച്ചത് മുതൽ എല്ലാം വാങ്ങുന്നത് ഓൺലൈനിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്ത വിഷ പദാർത്ഥവും ഓൺലൈനിലൂടെയാകാം തരപ്പെടുത്തിയത് എന്ന സംശയത്തിൽ പോലീസ് എത്തിയത്.
ഇവർ വാങ്ങിയ മൂന്ന് കുപ്പി വിഷത്തിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്ന് നോർത്ത് എസ്എച്ഒ അനൂപ് അറിയിച്ചു. രണ്ടു മാസം മുൻപാണ് അശ്വതിയും അമ്മയും കുട്ടികളുമായി മൂത്തമകന്റെ ചികിത്സാർത്ഥം വടുതലയിലേക്ക് വന്നത്. വീട്ടിൽ ആളനക്കം ഇല്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് വീട്ടുടമയുടെ സഹോദരന്റെ മകൻ വന്നു നോക്കിയപ്പോഴാണ് മരണവിവരം പുറംലോകം അറിയുന്നത്.
Also Read: ശുക്ര ചന്ദ്ര വൈഭവ ലക്ഷ്മി രാജയോഗം; ഇവർക്കിനി നേട്ടങ്ങൾ കടലോളം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
അശ്വതിയുടെ ഭർത്താവ് കരൾ രോഗത്തെ തുടർന്ന് 7 മാസം മുൻപ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെ കുടുംബത്തിൽ തർക്കങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. കടുത്ത കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പൊലീസിന് കിട്ടിയ ആത്മഹത്യാകുറിപ്പിലും ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഇതിനിടയിൽ ഇവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളും അറിയിച്ചതോടെ മേയർ വികെ മിനിമോൾ കൗൺസിലർ ആൽബർട്ട് അമ്പലത്തിങ്കൽ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊച്ചിയിലെ പച്ചാളം ശ്മാശാനത്തിൽ സംസ്കാരം നടത്തി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.