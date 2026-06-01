/High Court: വീണ വിജയനെതിരായ അന്വേഷണം തുടരാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി; സിഎംആർഎല്ലിന് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം

കൊച്ചി: സിഎംആർഎല്ലിന് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും താൽക്കാലിക ആശ്വാസം. വെള്ളിയാഴ്ച വരെ സിഎംആർഎല്ലിനെതിരെ നടപടികളൊന്നും പാടില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി അറിയിച്ചു. സിഎംആർഎൽ-എക്സാലോജിക് ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇഡി അന്വേഷണത്തിനെതിരെ സിഎംആർഎൽ നൽകിയ അപ്പീൽ ഹർജിയിലാണ് ജസ്റ്റിസ് രാജ വിജയരാഘവൻ, ജസ്റ്റിസ് കെ.വി. ജയകുമാർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് തീരുമാനം അറിയിച്ചത്. ഹർജി വിധിപറയാനായി മാറ്റി.
അപ്പീലിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഹർജിക്കാർക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായാണ് നടപടി സ്റ്റേ ചെയ്തതെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. അപ്പീൽ ഹർജി നൽകിയ സിഎംആർഎല്ലിന് മാത്രമാണ് കോടതിയുടെ ഈ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുക. കേസിലെ മറ്റു കക്ഷികളായ വീണാ വിജയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിയപരമായ തടസങ്ങളില്ലെന്ന് കോടതി അറിയിച്ചു.
വീണാ വിജയൻ കോടതിക്ക് മുന്നിലുള്ള കക്ഷിയല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കെതിരെ അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് ഇഡി കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കോടതി അത് അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. വീണയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നത് തുടരും. ഒപ്പം സിഎംആർഎല്ലിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അടക്കമുള്ള നടപടികളുമായും ഇഡി മുന്നോട്ട് പോകും.
ചെയ്യാത്ത സേവനത്തിന് പ്രതിഫലമായി രണ്ടു കോടിയിലധികം രൂപയാണ് കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് തെളിവുകളുണ്ട്. വളരെ വിപുലമായ മാനങ്ങളുള്ള കേസാണിതെന്നും ഇഡി കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. പിഎംഎൽഎ പ്രകാരമുള്ള അന്വേഷണം നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നാണ് സിഎംആർഎൽ കമ്പനിയുടെ പ്രധാന വാദം.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.