  • Vyttila Murder Case: വൈറ്റില കൊലപാതകം: കൊല്ലപ്പെട്ടത് കോട്ടയം സ്വദേശിനി; കൊലപ്പെടുത്തി ട്രാക്കിൽ തള്ളിയെന്ന് പോലീസ്

Vyttila Murder Case Updates: യുവതിലെ കൊന്ന് ട്രാക്കിലേക്ക് തള്ളിയെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 24, 2026, 12:46 PM IST
  • വൈറ്റില റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമീപം യുവതി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം കൊലപാതകം
  • ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ലോക്കോ പൈലറ്റ് യുവതിയുടെ മൃതദേഹം ട്രാക്കിനടുത്ത് കിടക്കുന്നത് കണ്ടെന്ന് പോലീസിനെ അറിയിച്ചത്
  • തുടർന്ന് പോലീസെത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് യുവതി ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വീണല്ല മരിച്ചത് എന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്തിയത്

കൊച്ചി: വൈറ്റില റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമീപം യുവതി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം കൊലപാതകം. യുവതിയുടെ ബോഡിയുടെ സമീപത്തു നിന്നും ലഭിച്ച ഫോണിലെ സിം കേന്ദ്രീകരിച്ചു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഫോൺ കോട്ടയം സ്വദേശി സുധ ബേബിയുടേതാണ്.

കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇവരാണോ എന്നറിയാൻ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്.  ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ലോക്കോ പൈലറ്റ് യുവതിയുടെ മൃതദേഹം ട്രാക്കിനടുത്ത് കിടക്കുന്നത് കണ്ടെന്ന് പോലീസിനെ അറിയിച്ചത്. തുടർന്ന് പോലീസെത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് യുവതി ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വീണല്ല മരിച്ചത് എന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്തിയത്. പരിശോധനയിൽ യുവതിയുടെ മുഖത്തും ശരീരത്തിലും മുറുവുകളുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി.

കൂടാതെ കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതിയുടെ മൃതദേഹത്തിൽ ധരിച്ചിരുന്നത് നഗരത്തിലെ വസ്ത്ര സ്ഥാപനത്തിലെ സ്റ്റിക്കാറുളള വസ്ത്രമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ യുവതി കൊച്ചിയിലാണോ താമസിക്കുന്നത് എന്നതുൾപ്പെടെ പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഉപയോഗശൂന്യമായ റെയിൽവേ ട്രാക്കിലാണ്. യുവതിലെ ഒന്ന് ട്രാക്കിലേക്ക് തള്ളിയെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Vyttila Murder CaseVyttilaKochiMurder CaseCrime news

