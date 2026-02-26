English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kochi City
  • Vyttila Murder Case: വൈറ്റില കൊലപാതകം: പരിചയം അമ്മ വഴി; വിവാഹബന്ധം വേർപ്പെടുത്തിയ സുധ ഷാജിയുമായി അടുപ്പത്തിലായി

Last Updated : Feb 26, 2026, 10:20 AM IST
  • വൈറ്റിലയിൽ കോട്ടയം സ്വദേശി സുധയെ കൊന്ന് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ തള്ളിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു
  • കെവി ഷാജിയെയാണ് കേസിൽ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്

കൊച്ചി: വൈറ്റിലയിൽ കോട്ടയം സ്വദേശി സുധയെ കൊന്ന് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ തള്ളിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.  കെവി ഷാജിയെയാണ് കേസിൽ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്.

Also: കുടുംബം തകർക്കുമെന്ന് ഭീഷണി, പ്രകോപനം, അരുംകൊല; വൈറ്റില കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെ ചുരുളഴിയുന്നു

ഇയാളുടെ പേരിലുള്ള കേസ് സുധയെ മൂക്കിനും മുഖത്തും മർദ്ദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നതാണ്. ആയുധമൊന്നും ഉപയോഗിച്ചല്ല താൻ സുധയെ ആക്രമിച്ചതെന്നും കൈകൊണ്ടാണ് ഇടിച്ചതെന്നും തെളിവെടുപ്പിനിടെ പ്രതി പൊലീസിന് മൊഴി നൽകി.  സുധയുമായുള്ള ബന്ധം കുടുംബ ജീവിതത്തെ  ബാധിക്കുമെന്ന ഭയത്തിലാണ് ഇങ്ങനൊരു കൃത്യം ചെയ്തതെന്ന് ഷാജി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. 

ചൊവ്വാഴ്ച വെളുപ്പിന് പൊന്നുരുന്നി റെയിൽവേ ട്രാക്കിലാണ് സുധയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതി പി[പിടിയിലാകുന്നത്. സുധ ഷാജിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത് 'അമ്മ വഴിയാണ്.  സുധയുടെ 'അമ്മ അശ്വതി ഹൈക്കോടതി മുൻ ജീവനക്കാരിയാണ്. വിവാഹബന്ധം വേർപ്പെടുത്തിയ സുധ ഷാജിയുമായി അടുക്കുകയായിരുന്നു.  അടുത്തിടെ ഇവരുടെ ബന്ധത്തിലുണ്ടായ വിള്ളലാണ് ഇപ്പോൾ കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

