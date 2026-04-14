Bike Accident: റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന് സമീപം നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്ക് തെന്നിമറിഞ്ഞ് യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം

കൊച്ചി: നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവള റോഡിലെ റെയിൽവെ മേൽപ്പാലത്തിന് സമീപം നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്ക് തെന്നിമറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിൽ യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം.
മരിച്ചത് വെങ്ങോല കുറ്റിപ്പാടം സ്വദേശി റഹീമിന്റെയും അസീനയുടെയും മകൻ മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാൽ ആണ്. അപകടം നടന്നത് ഞാറായഴ്ച പുലർച്ചെയോടെ ആയിരുന്നു. രണ്ടു സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം രണ്ടു ബൈക്കിലായിരുന്നു ഇഖ്ബാലും സുഹൃത്തുക്കളും നെടുമ്പാശേരി ഭാഗത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത്. ഇഖ്ബാൽ ബൈക്കിൽ ഒറ്റയാക്കിയിരുന്നു.
കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി നഴ്സുമാരുടെ സമരം അവസാനിച്ചു
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി നഴ്സുമാരുടെ സമരം അവസാനിച്ചു. മാനേജുമെന്റുകളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ശമ്പള വർധനവ് അടക്കം പരിഗണിക്കാമെന്ന ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതോടെയാണ് നഴ്സുമാരുടെ രാപ്പകൽ സമരം ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയത്.
സമരത്തിലുള്ള 6 ആശുപത്രി മാനേജ്മെന്റുമായാണ് യുഎൻഎ ധാരാണയിലെത്തിയത്. മൂന്ന് ആശുപത്രികളിലാണ് നിലവിൽ സമരം നടക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ 23 സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളില നഴ്സുമാരാണ് സമരം നടത്തിയിരുന്നത്. സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച അടിസ്ഥാന ശമ്പളം ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു സമരം. യുഎൻഎയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട് മാനാഞ്ചിറയിലായിരുന്നു അനിശ്ചിതകാല സമരം നടന്നിരുന്നത്.
