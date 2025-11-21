English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Yuva Morcha Leader Arrested: പങ്കാളിയെ കേബിൾ ഉപയോ​ഗിച്ച് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു; യുവമോർച്ച നേതാവ് അറസ്റ്റിൽ

Crime News Kochi: കേബിൾ ഉപയോ​ഗിച്ച് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചുവെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. ​ഗോപു പരമശിവൻ നിരന്തരം മർദ്ദിക്കാറുണ്ടെന്നും യുവതി പറയുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 21, 2025, 03:28 PM IST
  • യുവമോർച്ച ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ​ഗോപു പരമശിവൻ ആണ് അറസ്റ്റിലായത്
  • യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ ഇയാൾക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തു

കൊച്ചി: പങ്കാളിയെ കേബിൾ ഉപയോ​ഗിച്ച് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചുവെന്ന പരാതിയിൽ യുവമോർച്ച നേതാവ് അറസ്റ്റിൽ. യുവമോർച്ച ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ​ഗോപു പരമശിവൻ ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. കേബിൾ ഉപയോ​ഗിച്ച് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചുവെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. ​ഗോപു പരമശിവൻ നിരന്തരം മർദ്ദിക്കാറുണ്ടെന്നും യുവതി പറയുന്നു. യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ ഇയാൾക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തു.

