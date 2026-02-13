Wild Boar Attack: പുനലൂരിൽ കാട്ടുപന്നി ആക്രമണത്തിൽ തോട്ടം തൊഴിലാളിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

കൊല്ലം: പുനലൂരിൽ കാട്ടുപന്നി ആക്രമണത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു. ചാലിയക്കര സ്വദേശി രഘുനാഥ് (65) ആണ് മരിച്ചത്. തോട്ടം തൊഴിലാളിയായ രഘുനാഥിനെ ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇയാളെ കാട്ടുപന്നി ആക്രമിച്ചത്. രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. ഉടൻ പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. പുനലൂർ ചാലിയക്കര ഉപ്പുക്കുഴി എസ്റ്റേറ്റിലാണ് രഘുനാഥ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം കുടുംബത്തിന് വിട്ടുനൽകും.
