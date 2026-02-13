English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kollam City
  • Wild Boar Attack: പുനലൂരിൽ കാട്ടുപന്നി ആക്രമണത്തിൽ തോട്ടം തൊഴിലാളിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Wild Boar Attack: പുനലൂരിൽ കാട്ടുപന്നി ആക്രമണത്തിൽ തോട്ടം തൊഴിലാളിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

രാവിലെ 11 മണിയോടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്നും മടങ്ങും വഴിയാണ് രഘുനാഥിനെ കാട്ടുപന്നി ആക്രമിച്ചത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 13, 2026, 01:36 PM IST
  • തോട്ടം തൊഴിലാളിയായ രഘുനാഥിനെ ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇയാളെ കാട്ടുപന്നി ആക്രമിച്ചത്.
  • രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് സംഭവം.

Wild Boar Attack: പുനലൂരിൽ കാട്ടുപന്നി ആക്രമണത്തിൽ തോട്ടം തൊഴിലാളിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

കൊല്ലം: പുനലൂരിൽ കാട്ടുപന്നി ആക്രമണത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു. ചാലിയക്കര സ്വദേശി രഘുനാഥ് (65) ആണ് മരിച്ചത്. തോട്ടം തൊഴിലാളിയായ രഘുനാഥിനെ ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇയാളെ കാട്ടുപന്നി ആക്രമിച്ചത്. രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. ഉടൻ പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. പുനലൂർ ചാലിയക്കര ഉപ്പുക്കുഴി എസ്റ്റേറ്റിലാണ് രഘുനാഥ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം കുടുംബത്തിന് വിട്ടുനൽകും.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Kollam NewsWIld Boar Attackകൊല്ലംകാട്ടുപന്നി ആക്രമണം

