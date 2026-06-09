/Kollam News: അതിഥി തൊഴിലാളികളെന്ന വ്യാജേന 10 വർഷമായി താമസം; 12 ബംഗ്ലാദേശികൾ കൊല്ലത്ത് പിടിയിൽ

കൊല്ലം: മതിയായ രേഖകളില്ലാതെ അനധികൃതമായി താമസിച്ചു വന്നിരുന്ന 12 ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശികൾ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ പിടിയിൽ. കൂട്ടികളടക്കമുള്ള 12 പേരെയാണ് കൊല്ലം ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്നും 3 കുട്ടികളടക്കം 10 പേരെയും നീണ്ടകരയിൽ നിന്നും ഒരു ദമ്പതിയെയുമാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. പിടിയിലായ ദമ്പതിമാരായ ധാക്ക സ്വദേശികളായ മെലൻ ഖാൻ ഭാര്യ മുഗൾ ഖണ്ഡൽ എന്നിവരെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. ഇവർ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ മാറി മാറി താമസിച്ചു വരികയാണെന്നും കേരളത്തിൽ എത്തിയത് 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണെന്നും പൊലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഇവർ ചാലക്കുടിയിലും കരുനാഗപ്പള്ളിയിലും വർഷങ്ങളോളം താമസിച്ച ശേഷമാണ് നീണ്ടകരയിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയത്. ഇവർ വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്തത് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അതിഥി തൊഴിലാളികളാണെന്ന വ്യാജേന വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ ചമച്ചാണ്. ഇവർ ഉപജീവന മാർഗം കണ്ടെത്തിയത് ആക്രി സാധനങ്ങൾ വിൽപന നടത്തിയാണ്.
ഇവരെ കൂടാതെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത മറ്റു 10 പേരും കൊട്ടാരക്കര കരിക്കകത്തെ ആക്രിക്കടയ്ക്ക് സമീപത്തു നിന്നാണ്. ഇവരിൽ നിന്നും വ്യാജ രേഖകൾ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു. പിടികൂടിയവർക്കെതിരെ ഫോറീനേഴ്സ് ആക്ട് പ്രകാരം കേസുടുക്കുകയും പ്രതികളെ പോലീസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
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