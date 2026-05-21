/Crime News: തന്റെ രീതികൾ ചോദ്യം ചെയ്തു; കൊല്ലത്ത് മരുമകളുടെ കൈപ്പത്തി വെട്ടിമാറ്റിയ 60 കാരൻ റിമാൻഡിൽ

കൊല്ലം: കൊല്ലത്ത് മരുമകളുടെ കൈപ്പത്തി വെട്ടിമാറ്റിയ 60 കാരൻ റിമാൻഡിൽ. കൊട്ടാരക്കര കിഴക്കേത്തെരുവ് ഐപ്പള്ളൂർ പടിഞ്ഞാറെവീട്ടിൽ എം അലക്സാണ്ടറി(60)നെയാണ് കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തത്. മരുമകളുടെ കൈപ്പത്തി വെട്ടിമാറ്റിയത് കുടുംബാംഗങ്ങൾ തന്റെ രീതികളെ ചോദ്യം ചെയ്തതിനെന്ന് പ്രതി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു.
വെട്ടേറ്റ് വലതു കൈപ്പത്തി അറ്റുപോയത് മരുമകൾ ജിൻസി ജോണി(30)ന്റെയാണ്. ഇവരെ കൊല്ലത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് കൈപ്പത്തി തുന്നിച്ചേർത്തു. ജിൻസിയുടെ ഇടതുകയ്യിലും ശരീരത്തിലും ആഴത്തിൽ മൂന്നു മുറിവുകൾ കൂടി ഉണ്ട്. ഭാര്യ സാറാമ്മ(55)യുടെ പുറത്തും അലക്സാണ്ടർ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം. കുടുംബ വഴക്കിനെത്തുടർന്നാണ് അലക്സാണ്ടർ വീട്ടിൽ കയറി പരാക്രമം നടത്തിയത്. മൂർച്ചയേറിയ വെട്ടുകത്തികൊണ്ട് ഇരുവരെയും വെട്ടുകയായിരുന്നു. രക്ഷപ്പെടാനായി അടുക്കളയിലേക്ക് ഓടിയ ജിൻസിയെ പിന്നാലെയെത്തി വെട്ടുകയായിരുന്നു. വലതുകൈപ്പത്തിയറ്റു നിലത്തുവീഴുകയും ചെയ്തു. വെട്ടേറ്റ് വീടിനു പുറത്തേക്കോടിയ ജിൻസി അയൽവീട്ടിലാണ് അഭയം പ്രാപിച്ചത്.
തുടർന്ന് വീട്ടുകാർ പൊലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവസമയത്ത് ജിൻസിയുടെ ഭർത്താവ് ഷിന്റോ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കൊട്ടാരക്കര പൊലീസ് എത്തിയാണ് ജിൻസിയെയും സാറാമ്മയെയും ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. അലക്സാണ്ടറെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഏറെ നാളായി കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി അകൽച്ചയിലായിരുന്നു ഇയാളെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.
