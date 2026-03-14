Aluva Athul Murder Case: കൊലയ്ക്ക് പിന്നിൽ കടത്തൂർ ടീം?; അലുവ അതുലിന്റെ മരണകാരണം തലയ്‌ക്കേറ്റ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവ്

അതുലിന്റെ മരണകാരണം തലക്കേറ്റ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവ്.  അതുലിന്റെ ശരീരത്തിലും നിരവധി വെട്ടേറ്റിട്ടുണ്ട്.  

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 14, 2026, 03:32 PM IST
കൊല്ലം: കൊല്ലപ്പെട്ട ഗുണ്ടാ നേതാവ് അലുവ അതുലിന്റെ മരണത്തിന് കാരണം തലക്കേറ്റ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.  അതുലിന്റെ ശരീരത്തിലും നിരവധി വെട്ടേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പോലീസിന് പ്രതികളെ കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  

സംഭവ സമയം അതുലിനൊപ്പം കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുടെ മൊഴി പോലീസ് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. ഗുണ്ടാ പകയാണ് ഈ കൊലയ്ക്ക് പിന്നിൽ എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. പട്ടാപകൽ ഈ അരുംകൊല നടന്നത് കരുനാഗപ്പള്ളി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും രണ്ടു ലിലോമീറ്റർ പരിധിയിലാണ്.  

ജിം സന്തോഷിന്റെ കോലക്കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി ഒപ്പിട്ട് മടങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു കൊലപാതകം. പ്രതികൾ ഒരു ഇന്നോവ കാറിലായിരുന്നു വന്നത്. അവർ അതുലിന്റെ കാർ പിന്തുടർന്ന് ഇടിച്ചിട്ടശേഷം കൊലചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം റോഡിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ പാഞ്ഞു പോകുകയായിരുന്നു.

അതുലിന്റെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ കൊല്ലത്തെ ഗുണ്ടാസംഘമായ വിഷ്ണുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കടത്തൂർ ടീം ആണോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. 

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

