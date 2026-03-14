കൊല്ലം: കൊല്ലപ്പെട്ട ഗുണ്ടാ നേതാവ് അലുവ അതുലിന്റെ മരണത്തിന് കാരണം തലക്കേറ്റ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. അതുലിന്റെ ശരീരത്തിലും നിരവധി വെട്ടേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പോലീസിന് പ്രതികളെ കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
Also Read: ഗുണ്ടാ നേതാവ് അലുവ അതുലിനെ വെട്ടി കൊന്നു
സംഭവ സമയം അതുലിനൊപ്പം കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുടെ മൊഴി പോലീസ് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. ഗുണ്ടാ പകയാണ് ഈ കൊലയ്ക്ക് പിന്നിൽ എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. പട്ടാപകൽ ഈ അരുംകൊല നടന്നത് കരുനാഗപ്പള്ളി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും രണ്ടു ലിലോമീറ്റർ പരിധിയിലാണ്.
ജിം സന്തോഷിന്റെ കോലക്കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി ഒപ്പിട്ട് മടങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു കൊലപാതകം. പ്രതികൾ ഒരു ഇന്നോവ കാറിലായിരുന്നു വന്നത്. അവർ അതുലിന്റെ കാർ പിന്തുടർന്ന് ഇടിച്ചിട്ടശേഷം കൊലചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം റോഡിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ പാഞ്ഞു പോകുകയായിരുന്നു.
Also Read: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
അതുലിന്റെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ കൊല്ലത്തെ ഗുണ്ടാസംഘമായ വിഷ്ണുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കടത്തൂർ ടീം ആണോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്.
