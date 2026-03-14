Goon leader Aluva Athul Murder: അലുവ അതുൽ കൊലപാതകം: അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘം; ആക്രമിക്കുമെന്ന് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു

കൊലയ്ക്ക് കാരണം ഗുണ്ടാവൈരാഗ്യം. ജിം സന്തോഷ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ഗുണ്ടയെ കൊന്നിരുന്നു. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 14, 2026, 06:48 PM IST
  • ഗുണ്ടാ നേതാവ് അലുവ അതുലിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതികളെ കണ്ടെത്താൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം
  • പ്രതികളെ കുറിച്ച് പൊലീസിന് അറിവുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ഡിജിപി റവാഡ ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞത്

കൊല്ലം: ഗുണ്ടാ നേതാവ് അലുവ അതുലിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതികളെ കണ്ടെത്താൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചു. പ്രതികളെ കുറിച്ച് പൊലീസിന് അറിവുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ഡിജിപി റവാഡ ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞത്.

വിഷയത്തിൽ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗുണ്ടാപകയാണ് ഈ കൊലപാതകത്തിന് കാരണം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗുണ്ട ജിം സന്തോഷിനെ അതുൽ കൊന്നതിന്റെ പ്രതികാരമാണ് ഈ കൊലപാതകം എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ജിം സന്തോഷ് മുൻപ് ഒരു ഗുണ്ടയെ കൊന്നിരുന്നു അതിൽ റിമാൻഡിലിരിക്കെ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി സ്റ്റേഷനിൽ ഒപ്പിടാൻ പോയപ്പോഴായിരുന്നു സന്തോഷിനെ അതുൽ വെട്ടിക്കൊന്നത്.  അതെ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് നിലവിൽ അതുലിനും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 

തലയോട്ടി വെട്ടിപിളർന്ന് അതിക്രൂരമായിട്ടാണ് അതുലിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ശരീരത്തിൽ ആഴത്തിലുള്ള ഏഴ് വെറ്റുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു.അതുലിന്റെ മൃതദേഹം മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ കടത്തൂർ സംഘമാണ എന്നാണ് സൂചന ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. തലയിലേറ്റ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവാണ് അതുലിന്റെ മരണത്തിന് കാരണം. 

ഇതിനിടയിൽ അലുവ അതുൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങാതിയാൽ കടത്തൂർ സംഘം ആക്രമിക്കുമെന്ന് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരാഴ്ച മുൻപ് ഇന്റലിജിൻസ് ഈ വിഷയത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്  എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

