Goon leader Aluva Athul Murder: അലുവ അതുൽ കൊലപാതകം: അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘം; ആക്രമിക്കുമെന്ന് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു

കൊല്ലം: ഗുണ്ടാ നേതാവ് അലുവ അതുലിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതികളെ കണ്ടെത്താൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചു. പ്രതികളെ കുറിച്ച് പൊലീസിന് അറിവുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ഡിജിപി റവാഡ ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞത്.
വിഷയത്തിൽ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗുണ്ടാപകയാണ് ഈ കൊലപാതകത്തിന് കാരണം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗുണ്ട ജിം സന്തോഷിനെ അതുൽ കൊന്നതിന്റെ പ്രതികാരമാണ് ഈ കൊലപാതകം എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ജിം സന്തോഷ് മുൻപ് ഒരു ഗുണ്ടയെ കൊന്നിരുന്നു അതിൽ റിമാൻഡിലിരിക്കെ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി സ്റ്റേഷനിൽ ഒപ്പിടാൻ പോയപ്പോഴായിരുന്നു സന്തോഷിനെ അതുൽ വെട്ടിക്കൊന്നത്. അതെ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് നിലവിൽ അതുലിനും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
തലയോട്ടി വെട്ടിപിളർന്ന് അതിക്രൂരമായിട്ടാണ് അതുലിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ശരീരത്തിൽ ആഴത്തിലുള്ള ഏഴ് വെറ്റുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു.അതുലിന്റെ മൃതദേഹം മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ കടത്തൂർ സംഘമാണ എന്നാണ് സൂചന ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. തലയിലേറ്റ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവാണ് അതുലിന്റെ മരണത്തിന് കാരണം.
ഇതിനിടയിൽ അലുവ അതുൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങാതിയാൽ കടത്തൂർ സംഘം ആക്രമിക്കുമെന്ന് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരാഴ്ച മുൻപ് ഇന്റലിജിൻസ് ഈ വിഷയത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
