Dr. Vandana Das murder case Verdict: ഡോ.വന്ദനാദാസ് കൊലക്കേസ്: പ്രതി സന്ദീപിന് ജീവപര്യന്തവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും

കേസിൽ കോടതിയിൽ 70 ൽ അധികം സാക്ഷികളെയാണ് വിസ്തരിച്ചത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 21, 2026, 12:29 PM IST
കൊല്ലം: ഡോക്ടർ വന്ദനാദാസ് കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ പ്രതി സന്ദീപിന്റെ ശിക്ഷ വിധിച്ചു കോടതി. പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷയാണ് കൊല്ലം അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി വിധിച്ചത്.  ഒരു ലക്ഷം റോപ്പാ പിഴയും അടക്കണം. 

കേസിൽ പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.  കോടതിയിൽ 70 ൽ അധികം സാക്ഷികളെയാണ് കേസിൽ വിസ്തരിച്ചത്. തുടർന്നാണ് കോടതി ഇന്ന് നിർണായകമായ ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.

കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് 2023 മെയ് 10 നാണ്. കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ ജോലിക്കിടെ ചികിത്സയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്ന രോഗിയായ സന്ദീപ് ഡോ. വന്ദനയെ ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അയല്‍വാസിയുമായുള്ള സംഘര്‍ഷത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയ്ക്കായി പോലീസുകാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചതായിരുന്നു സന്ദീപിനെ.  ആശുപതിയിലെത്തി പരിശോധനയ്ക്ക് പിന്നാലെ സന്ദീപ് പ്രകോപിതനാകുകയും ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ച അയല്‍വാസിയെ ആദ്യം ആക്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു.

ശേഷം അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാരെയും ഡോക്ടര്‍ വന്ദനയെയും സന്ദീപ് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. സന്ദീപ് മേശപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന കത്രിക എടുത്തായിരുന്നു വന്ദനയെ സന്ദീപ് ആക്രമിച്ചത്. കഴുത്തിലും മുതുകിലും അടക്കം ആറോളം കുത്തുകളാണ് വന്ദനയ്ക്ക് ഏറ്റത്. വന്ദനയുടെ നിലവിളി കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ പോലീസും സഹപ്രവര്‍ത്തകരും ഏറെ പണിപ്പെട്ട് പ്രതിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്ന വന്ദനയെ ഉടന്‍ തന്നെ കൊല്ലത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പിറ്റേന്ന്‌ രാവിലെയോടെ മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ സന്ദീപിനെ ജോലിയില്‍ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നു. 

തുടർന്ന് ആഗസ്റ്റ് 23 നാണ് പോലീസ് ചാർജ്ജ് ഷീറ്റ് സമർപ്പിച്ചത്.  ആക്രമണം മനഃപൂർവ്വം ആയിരുന്നുവെന്നും പ്രതിക്ക് മാനസികരോഗ ലക്ഷണങ്ങളില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട്. 

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു.

