Goon leader Aluva Athul Murder: ഗുണ്ടാ നേതാവ് അലുവ അതുലിനെ വെട്ടി കൊന്നു

കൊല്ലം: ഗുണ്ടാ നേതാവും ജിം സന്തോഷ് വധക്കേസ് പ്രതിയുമായ അലുവ അതുലിനെ വെട്ടിക്കൊന്നു. ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ അതുൽ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയശേഷം മടങ്ങി പോകവെ ആയിരുന്നു അക്രമം നടന്നത്.
അക്രമത്തിന് പിന്നിൽ ആരാണെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. സംഭവം നടക്കുന്നത് കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ വച്ചാണ്. അതുൽ സഞ്ചരിച്ച കാറിനെ പിന്തുടർന്ന ഇന്നോവ കാറിലെത്തിയ സംഘം ഇടിച്ചിട്ടശേഷം നടുറോഡിൽ വച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
അതുലിനെ ആക്രമിച്ചത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ ഗുണ്ടാനേതാവ് സന്തോഷിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയാണ് അതുൽ. കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ മറ്റൊരു ഗുണ്ടാ നേതാവിനെ കുത്തിയ കേസിൽ റിമാൻഡിലായിരുന്ന സന്തോഷ് പുറത്തിറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു കൊലപാതകം.
ഗുണ്ടാപകയാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞത്. ജിം സന്തോഷിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് പങ്കജ് എന്നയാൾ പറഞ്ഞിട്ടെന്ന് നേരത്തെ അതുൽ പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പങ്കജിന് ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തി വൈരാഗ്യമായിരുന്നു കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.
