Kollam News: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയുടെ കൈയിൽ മാരക മയക്കുമരുന്നു നൽകിയ കേസിൽ ഗുണ്ട താറാവ് ശ്യാം അറസ്റ്റിൽ

കായംകുളം: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയുടെ കൈയിൽ ക്വട്ടേഷന്റെ ഭാഗമായി മാരക മയക്കുമരുന്നു നൽകിയ കേസിൽ ഗുണ്ട താറാവ് ശ്യാം അറസ്റ്റിലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.
ഗുണ്ടാലിസ്റ്റില്പ്പെട്ട കണ്ടല്ലൂര് തെക്ക് മുറിയില് ശ്യാംലാല് നിവാസില് ശ്യാംലാല് ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. സംഭവം നടന്നത് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബര് 30 നായിരുന്നു. കുട്ടിയെ 230 മില്ലി ഗ്രാം എൽഎസ്ഡി സ്റ്റാമ്പുമായി പോലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ സംഗീത് എന്ന യുവാവിനെ മയക്കു മരുന്നു കേസില് പ്രതിയാക്കാൻ ശ്യാംലാല് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. ക്വട്ടേഷനെടുത്തത് ശ്യാംലാലിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തും ചേപ്പാട് സ്വദേശിയുമായ രാഘില് 30 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ്. ശ്യാം കുട്ടിയ്ക്ക് ഐഫോണ് പ്രതിഫലമായി നല്കാമെന്നു വാഗ്ദാനംചെയ്താണ് കുറ്റകൃത്യത്തിനു പ്രേരിപ്പിച്ചത്. കുട്ടിയുമായി സംഗീത് താമസിച്ചു വന്ന തിരുവനന്തപുരത്തെ വീടിനു സമീപവും ചവറയിലെ ബന്ധുവീടിനു സമീപവും ഇവരെത്തി.
കുട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈല് ഫോണില് നിന്നും സംഗീതിന്റെ മൊബൈല് ഫോണിലേക്കു വിളിച്ചിട്ട് ഫോണ് കട്ട് ചെയ്തു. ശേഷം ഇവര് കുട്ടിയുടെ കൈയില് മയക്കുമരുന്നു നല്കി പോലീസിനെ കൊണ്ടു പിടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പോലീസ് കുട്ടിയെ പിടികൂടി ചോദ്യംചെയ്തപ്പോള് മയക്കുമരുന്നു നല്കിയത് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി സംഗീതാണെന്നു പറയുകയും തുടർന്ന് പോലീസ് സംഗീതിനെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തു.കുട്ടിയെ കൂടുതലായി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ക്വട്ടേഷന്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത്. രണ്ടാംപ്രതിയായ രാഘിലിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
