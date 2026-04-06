Kadakkal Murder Case: കടയ്ക്കൽ കൊലപാതകത്തിൽ 4 പേർ പിടിയിൽ

കൊല്ലം: യുവാവിനെ ക്രൂരമായി മൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ നാലുപേർ അറസ്റ്റിൽ. കൊല്ലപ്പെട്ടത് ശരത്തെന്ന 40 കാരനാണ്. സംഭവത്തിൽ രാഹുൽ, ലിജോ വർഗീസ്, ജയേഷ്, അജീഷ് എന്നിവരെ കടക്കൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
കൊലപാതകത്തിന് കാരണം രണ്ടു വർഷം മുൻപ് സ്വകാര്യ ബസിലെ ജോലിയുമായി ഉണ്ടായ തർക്കമാണ്. ബസുടമയോട് പ്രതി അജീഷിന്റെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടിന് കുറിച്ച് ശരത്ത് പരാതിപ്പെടുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അജീഷിന് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിലുള്ള പകയാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചത്.
ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ബാറിൽ വച്ചുണ്ടായ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് പ്രതികൾ ശരത്തിനെ പന്തളംമുക്കിൽ വച്ച് വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ആക്രമണത്തിൽ ശരത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ 21 മുറിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അക്രമണത്തിന് ശേഷം സമീപത്തെ വീട്ടിൽ ഓടിക്കയറിയ ശരത്ത് വീഴുകയും തുടർന്ന് നാടുകാർ ശരത്തിനെ കടയ്ക്കൽ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയും തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകുകയും അവിടെവച്ചു മരണം സംഭവിക്കുകയുമായിരുന്നു.
പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കൊലപാതകത്തിന് പ്രതികൾ ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങളും രക്തം പുരണ്ട വസ്ത്രങ്ങളും കണ്ടെടുത്തു. അറസ്റ്റു ചെയ്ത പ്രതികളെ ഇൻസ്പെക്ടർ ശിവകുമാർ , എസ് ജെ ഷിജു എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സംഭവ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി.ശേഷം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.