Kollam SAI Hostel Tragedy: കൊല്ലത്ത് വനിതാ ഹോസ്റ്റലിൽ രണ്ടു വിദ്യാർത്ഥിനികൾ മരിച്ച നിലയിൽ

കൊല്ലം: സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ വനിതാ ഹോസ്റ്റലിൽ രണ്ടു പെൺകുട്ടികളെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. മരിച്ചത് കോഴിക്കോട് സ്വദേശി സാന്ദ്രയും തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി വൈഷ്ണവിയുമാണ്.
ഇവരിൽ ഒരാൾ പത്താം ക്ലാസിലും മറ്റെയാൾ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനിയുമാണ്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ അഞ്ചു മണിയോടെയാണ് വിവരം പുറത്തറിയുന്നത്. ഇരുവരും ദിവസേനയുള്ള പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് അന്വേഷിച്ചു വന്ന മറ്റ് വിദ്യാർഥികൾ കതക് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നതു കണ്ട് ജനലിലൂടെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇരുവരേയും മുറിക്കുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ അധികൃതരെ വിവരമറിയിക്കുകയും ശേഷം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തുകയുമായിരുന്നു. വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിനായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്തിന് ഇവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ല. പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്ന വൈഷ്ണവി കബഡി താരമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കല്ലുവാതിൽക്കൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചിരുന്നു. പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്ന സാന്ദ്ര അത്ലറ്റിക് താരമാണ്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
