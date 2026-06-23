/Kottarakkara Accident: കൊല്ലത്ത് ടിപ്പർ ലോറി ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറി; 3 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

കൊല്ലം: കൊട്ടാരക്കരയിൽ ബസ് കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്ന കുട്ടികളുടെ പുറത്തേക്ക് പാഞ്ഞു കയറി ടിപ്പർ ലോറി. അപകടത്തിൽ വാഹനത്തിന്റെ അടിയിൽപെട്ട മൂന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം.
ടിപ്പർ ലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറിയത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അപകടം നടന്നത് മുക്കോളി മുക്കിലായിരുന്നു. മണ്ണുകയറ്റി വന്ന ടിപ്പർ ലോറിയാണ് കുട്ടികളുടെ പുറത്തേക്ക് മറിഞ്ഞത്.
അമിത വേഗതയിലായിരുന്ന ലോറി ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇടിക്കുകയും അവിടെ ബസ് കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്ന കുട്ടികളുടെ മെത്തേക്ക് മറിയുകയുമായിരുന്നു. ഇതോടെ കുട്ടികൾ മണ്ണിനടിയിൽ പെട്ടു. നാട്ടുകാരും പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും ചേർന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായിട്ടാണ് വിവരം.
രാവിലെ 7 മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം നടന്നത്. ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ എത്രപേർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നോ? മണ്ണിനടിയിൽ ആരെങ്കിലും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിലൊന്നും വ്യക്തതയില്ല. ബസ് സ്റ്റാഡിൽ പ്രായമായവരും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.