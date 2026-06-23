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Kottarakkara Tipper Lorry Accident: കൊട്ടാരക്കര ടിപ്പര്‍ ലോറി അപകടം: മരിച്ച മൂന്നു പേരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞു!

Kottarakkara Accident Updates: അപകടം നടന്നത് രണ്ടു റോഡുകള്‍ കൂടിയ കവലയിലാണ്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 23, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:07 AM IST
Kottarakkara Tipper Lorry Accident: കൊട്ടാരക്കര ടിപ്പര്‍ ലോറി അപകടം: മരിച്ച മൂന്നു പേരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞു!

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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