/Kottarakkara Tipper Lorry Accident: കൊട്ടാരക്കര ടിപ്പര്‍ ലോറി അപകടം: മരിച്ച മൂന്നു പേരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞു!

കൊല്ലം: കൊട്ടാരക്കരയിൽ ഇന്ന് രാവിലെയുണ്ടായ ടിപ്പർ ലോറി അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ട്. മരിച്ചത് കുടവട്ടൂർ സ്വദേശി ഹരിലാൽ (54), കാർമൽ സ്കൂളിലെ പത്തം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി പാർത്ഥിപ്, കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരൻ അജയ്യൻ എന്നിവരാണ്.
അപകടത്തിൽ ടിപ്പര് ലോറി ഡ്രൈവര് നിസാം, നവനീത്, റിഷാഫ് (15) കുശാല്, ഋഷഭ് ബോബന് (15), നവനീത് (13), ജിബി മോള് (15) എന്നിവര് പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലുണ്ട്. ഇവരുടെ പരിക്കുകളൊന്നും ഗുരുതരമല്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വളവിൽ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
എന്നാൽ ടിപ്പർ ലോറി അമിത വേഗതയിലായിരുന്നുവെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നുണ്ട്. അപകടത്തിൽപെട്ടത് ട്യൂഷന് പോകാൻ ബസ് കാത്തുനിന്ന കുട്ടികളാണ്. നിലവിൽ അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് ആരും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റവർക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്താൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമെന്ന് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണയും പറഞ്ഞു. ടിപ്പർ ലോറി അമിതവേഗതയിലായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം ലഭിക്കുന്നതെന്നും അതിന്റെ യാത്ര സമയം പുനഃപരിശോധന നടത്തുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അപകട സമയത്ത് ഇവിടെ 8 പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ 7 പേരും വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ പ്രദേശത്തെ ഒരു മതിലും തകർന്നിട്ടുണ്ട്. അമിതവേഗതയിൽ വളവുതിരിഞ്ഞു വന്ന ടിപ്പർ ലോദി എതിരെ വന്ന ബൈക്കിലിടിച്ചു നിയന്ത്രണം വിട്ടതായിട്ടാണ് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നത്.
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