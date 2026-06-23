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കൊട്ടാരക്കരയിൽ മൂന്ന് പേരുടെ ജീവനെടുത്ത അപകടം; ടിപ്പർ ലോറി ഓടിക്കാൻ ഡ്രൈവർക്ക് ലൈസൻസില്ല, ജിപിഎസ് ഓഫാക്കിയ നിലയിൽ

Kottarakkara Tipper Lorry Accident: അപകടസമയത്ത് വാഹനത്തിലെ ജിപിഎസ് സംവിധാനം പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കിയ നിലയിലായിരുന്നു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 23, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:01 PM IST
കൊട്ടാരക്കരയിൽ മൂന്ന് പേരുടെ ജീവനെടുത്ത അപകടം; ടിപ്പർ ലോറി ഓടിക്കാൻ ഡ്രൈവർക്ക് ലൈസൻസില്ല, ജിപിഎസ് ഓഫാക്കിയ നിലയിൽ
Image Credit: Lorry | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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