/കൊട്ടാരക്കരയിൽ മൂന്ന് പേരുടെ ജീവനെടുത്ത അപകടം; ടിപ്പർ ലോറി ഓടിക്കാൻ ഡ്രൈവർക്ക് ലൈസൻസില്ല, ജിപിഎസ് ഓഫാക്കിയ നിലയിൽ

കൊല്ലം: കൊട്ടാരക്കരയിൽ മൂന്ന് പേരുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ ദാരുണമായ ടിപ്പർ ലോറി അപകടത്തിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. അപകടമുണ്ടാക്കിയ വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്ന ചവറ സ്വദേശിയായ ഡ്രൈവർ നിസാമിന് ടിപ്പർ ഓടിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.
ഗൾഫിലായിരുന്ന ഇയാൾ ഒരു മാസം മുൻപാണ് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്. അമിതവേഗതയിലാണ് ലോറി ഓടിച്ചിരുന്നതെന്നും ഇതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്നും മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. പതിനാറ് വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ഈ വാഹനം മുൻപും നിരവധി തവണ വിവിധ നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് പിടിയിലായിട്ടുള്ളതാണ്.
അപകടസമയത്ത് വാഹനത്തിലെ ജിപിഎസ് സംവിധാനം പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കിയ നിലയിലായിരുന്നു. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് അപകടമുണ്ടാക്കിയ ടിപ്പർ ലോറിയുടെ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആർടിഒ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ് ഇത്തരം അപകടങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുന്നതെന്ന് ആരോപിച്ച് നാട്ടുകാർ രംഗത്തെത്തി.
കൃത്യമായ സമയങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തുന്നില്ലെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി പ്രദേശവാസികൾ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയ എംവിഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി വാക്കുതർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് പൊലീസെത്തിയാണ് നാട്ടുകാരെ ശാന്തരാക്കിയത്.
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