Thodiyoor Ramachandran joins BJP: കെപിസിസി സെക്രട്ടറി തൊടിയൂർ രാമചന്ദ്രൻ ബിജെപിയിൽ

കൊല്ലം: കെപിസിസി സെക്രട്ടറി തൊടിയൂർ രാമചന്ദ്രൻ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു. തൊടിയൂർ രാമചന്ദ്രന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറാണ് അംഗത്വം നൽകിയത്.
തൊടിയൂർ രാമചന്ദ്രൻ കരുനാഗപ്പള്ളി യുഡിഎഫ് ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തെ കൂടാതെ മെഡിട്രീന ഹോസ്പിറ്റൽ എം ഡി ഡോ. പ്രതാപ് കുമാർ, സിപിഐഎം കോവളം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം എൻ എ റഷീദ്, എൻസിപി നേതാവ് ദേവപ്രശാന്ത് എന്നിവരും ബിജെപിയിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൊടിയൂർ രാമചന്ദ്രൻ കരുനാഗപ്പള്ളി നിയോജക മണ്ഡലം യുഡിഎഫ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനം രാജിവച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത്. രാജിവച്ചതിന് പിന്നാലെ മുതിര്ന്ന നേതാക്കൾ ഇടപെട്ട് അനുനയത്തിന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം തന്റെ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ 15 വർഷക്കാലമായി കരുനാഗപ്പള്ളി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ യുഡിഎഫ് ചെയർമാനായി താൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെന്നും തന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ എല്ലാ പരിപാടികളും വിജയകരമായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ എംഎൽഎയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ തിക്താനുഭവങ്ങൾ തനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞാണ് തൊടിയൂർ രാമചന്ദ്രൻ രാജിവെച്ചത്.
