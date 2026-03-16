English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kollam City
Thodiyoor Ramachandran joins BJP: കെപിസിസി സെക്രട്ടറി തൊടിയൂർ രാമചന്ദ്രൻ ബിജെപിയിൽ

തൊടിയൂർ രാമചന്ദ്രനെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ അനുനയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 16, 2026, 02:22 PM IST
  • കെപിസിസി സെക്രട്ടറി തൊടിയൂർ രാമചന്ദ്രൻ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു
  • തൊടിയൂർ രാമചന്ദ്രന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറാണ് അംഗത്വം നൽകിയത്

കൊല്ലം:  കെപിസിസി സെക്രട്ടറി തൊടിയൂർ രാമചന്ദ്രൻ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു.   തൊടിയൂർ രാമചന്ദ്രന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറാണ് അംഗത്വം നൽകിയത്.  

Add Zee News as a Preferred Source

തൊടിയൂർ രാമചന്ദ്രൻ കരുനാഗപ്പള്ളി യുഡിഎഫ് ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തെ കൂടാതെ മെഡിട്രീന ഹോസ്പിറ്റൽ എം​ ഡി ഡോ. പ്രതാപ് കുമാർ, സിപിഐഎം കോവളം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം എൻ എ റഷീദ്, എൻസിപി നേതാവ് ദേവപ്രശാന്ത് എന്നിവരും ബിജെപിയിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൊടിയൂർ രാമചന്ദ്രൻ കരുനാഗപ്പള്ളി നിയോജക മണ്ഡലം യുഡിഎഫ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനം രാജിവച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത്. രാജിവച്ചതിന് പിന്നാലെ മുതിര്ന്ന നേതാക്കൾ ഇടപെട്ട് അനുനയത്തിന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം തന്റെ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ 15 വർഷക്കാലമായി കരുനാഗപ്പള്ളി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ യുഡിഎഫ് ചെയർമാനായി താൻ  പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെന്നും തന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ എല്ലാ പരിപാടികളും വിജയകരമായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ എംഎൽഎയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ തിക്താനുഭവങ്ങൾ തനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞാണ് തൊടിയൂർ രാമചന്ദ്രൻ രാജിവെച്ചത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Kerala Assembly Election 2026KPCC SecretaryThodiyoor RamachandranBJPKPCC Secretary Thodiyoor Ramachandran joins BJP

Trending News