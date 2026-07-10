/KSRTC Bus Fire Accident: ചടയമംഗലത്ത് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബസിന് തീപിടിച്ചു

കൊല്ലം: ചടയമംഗലത്ത് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കെഎസ്ആര്ടിസി ബസിന് തീപിടിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. ബസിനു തീപിടിച്ചത് ചടയമംഗലം കുരിയോട് ഭാഗത്തു വെച്ചാണ്. തീ പിടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കടക്കല് നിന്നും ഫയര് ഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് തീ അണച്ചത്.
യാത്രക്കാര്ക്ക് അപകടമൊന്നുമുണ്ടായില്ല സുരക്ഷിതരാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പുനലൂരില് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയ ബസിന്റെ മുന് ടയറാണ് യാത്രയ്ക്കിടെ കത്തിയത്. സംഭവം നടന്നത് ഇന്ന് പുലര്ച്ചെ അഞ്ചരയോടെയായിരുന്നു. അപകട സമയത്ത് എട്ട് യാത്രക്കാര് ബസിലുണ്ടായിരുന്നു.
മുന്നിലൂടെ പുക ഉയരുന്നത് ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ട ഡ്രൈവര് ഉടന് തന്നെ വാഹനം റോഡരികില് നിര്ത്തുകയും യാത്രക്കാരെ പുറത്തിറക്കുകയുമായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഫയര്ഫോഴ്സ് എത്തി തീ പൂര്ണമായും അണച്ചു.
റെയിൽവേ ക്ലോക്ക് ടവർ അപകടം: ഗുരുതര അനാസ്ഥയെന്ന് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട്
കോഴിക്കോട്: റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ക്ലോക്ക് ടവർ തകർന്നു വീണ സംഭവം ഗുരുതര അനാസ്ഥയെന്ന് പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ. നിർണായക മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ചതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.
നാല് മാസം മുൻപ് കെട്ടിടത്തില് വിള്ളല് രൂപപ്പെട്ടുവെന്നും. കെട്ടിടം അപകടാവസ്ഥയിലെന്ന് മൂന്നു മാസം മുൻപ് തന്നെ റിപ്പോര്ട്ട് ലഭിച്ചിട്ടും വേണ്ട നടപടികള് സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടത്തിന്റെ താഴെവരെയുള്ള ഭാഗത്ത് രണ്ടു സെന്റീമീറ്റർ വിള്ളലാണ് കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് റെയില്വേ അധികൃതര് നിര്മാണ കമ്പനിയായ റാങ്ക് കണ്സ്ട്രക്ഷനെ ടവര് പൊളിക്കാന് ഏല്പ്പിച്ചെങ്കിലും നടപടിയെടുത്തില്ല. നാല് ദിവസം മുമ്പ് വീണ്ടും മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരുന്നു. എന്നിട്ടും നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നത് ഗുരുതരമാണെന്നും 150 വര്ഷം പഴക്കമുള്ളതാണ് കെട്ടിടമെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഇതിനിടയിൽ തകര്ന്ന ക്ലോക്ക് ടവറിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങള് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് തുടരുകയാണ്. അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള ഭാഗം പൊളിച്ചുനീക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. കെട്ടിടം പൂര്ണമായി നീക്കിയാല് മാത്രമേ ട്രെയിന് ഗതാഗതം സാധാരണ നിലയിലാകൂ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെയാണ് സർവീസുകൾ തുടരുന്നത്. ഷൊര്ണൂര് ഭാഗത്തേക്കുള്ള ട്രെയിനുകള് ഒന്നാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയും മംഗലാപുരം ഭാഗത്തേക്കുള്ള ട്രെയിനുകൾ നാലാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയുമാണ് തിരിച്ചുവിടുന്നത്.
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