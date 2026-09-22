/Kollam News: ലോക്കപ്പ് പൂട്ടിയില്ല; കഞ്ചാവ് കേസ് പ്രതി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും കടന്നു!

കൊല്ലം: ലോക്കപ്പ് പൂട്ടാൻ മറന്നതിനെ തുടർന്ന് കഞ്ചാവ് പ്രതി റയിൽവെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ചാടിപ്പോയതായി റിപ്പോർട്ട്. പോലീസിന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും കടന്നത് അഷ്ടമുടി സ്വദേശി അബ്ദുൾ സലാം ആണ്.
ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെയാണ് ലോക്കപ്പിന്റെ കുറ്റി തുറന്ന് ഇയാൾ പോലീസിന്റെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ചു കടന്നു കളഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇയാളെ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്തു നിന്നാണ് കഞ്ചാവുമായി പിടികൂടിയത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഇയാളിൽ നിന്നും രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
ഇതിൽ ഒരെണ്ണം കൊല്ലത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഒരു ട്രെയിനിൽ നിന്നും മോഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് പ്രതി സമ്മതിച്ചു. ഇയാളുടെ പേരിൽ കഞ്ചാവ് കൈവശം വച്ചതിനും മോഷണത്തിനും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാനായി ലോക്കപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ലോക്കപ്പ് പൂട്ടാൻ മറന്നത് പ്രതി പോലീസിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ചു ചാടാൻ കാരണമായി.
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