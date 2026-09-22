Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kollam City
  • /Kollam News: ലോക്കപ്പ് പൂട്ടിയില്ല; കഞ്ചാവ് കേസ് പ്രതി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും കടന്നു!

Kollam News: ലോക്കപ്പ് പൂട്ടിയില്ല; കഞ്ചാവ് കേസ് പ്രതി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും കടന്നു!

പരിശോധനയിൽ ഇയാളിൽ നിന്നും രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു

Written ByAjitha Kumari
Published: Sep 22, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 02:27 PM IST
Kollam News: ലോക്കപ്പ് പൂട്ടിയില്ല; കഞ്ചാവ് കേസ് പ്രതി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും കടന്നു!
Image Credit: Representational Image

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Kollam News: ലോക്കപ്പ് പൂട്ടിയില്ല; കഞ്ചാവ് കേസ് പ്രതി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും കടന്നു!
2
3
4
5