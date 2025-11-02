Kollam Accident: ടോറസ് ലോറിയും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ചു; ലോറിക്കടിയിൽപെട്ട യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം

കൊല്ലം: കൊല്ലത്ത് ദേശീയപാതയിൽ ടോറസ് ലോറിയും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് സ്കൂട്ടർ യാത്രികന് ദാരുണാന്ത്യം. മരിച്ചയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ലോഡുമായി പോയ ടോറസ് ലോറിയുമായാണ് സ്കൂട്ടർ കൂട്ടിയിടിച്ചത്. വൈകിട്ടോടെ പുനലൂർ പ്ലാച്ചേരി ഭാഗത്താണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ലോറിക്കടിയിലേക്ക് വീണ യുവാവിന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ പിൻഭാഗത്തെ ചക്രങ്ങള് കയറിയിറങ്ങുകയായിരുന്നു.
ലോറിക്ക് അടിയിൽപെട്ട യുവാവ് സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരിച്ചു. ആളെ തിരിച്ചറിയാത്തതിനാൽ മൃതദേഹം പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ലോറിക്കുള്ളിലേക്ക് സ്കൂട്ടര് ഇടിച്ചുകയറിയ നിലയിലാണുള്ളത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.