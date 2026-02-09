കൊല്ലം: ബാധ ഒഴിപ്പിക്കാനെത്തിയ 16കാരിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതി മുരാരി തന്ത്രി എന്ന രാജൻ ബാബു പിടിയിൽ. ഭരണിക്കാവിലെ ഉദയ റോയൽ ടവർ ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ് ഇയാളെ പോലീസ് പിടികൂടിയത്. ശാസ്താംകോട്ട പോലീസും പുത്തൂർ പോലീസും സംയുക്തമായാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.
കൊല്ലം പുത്തൂരില് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സംഭവം നടന്നത്. ബാധ ഒഴിപ്പിക്കാന് അമ്മയ്ക്കൊപ്പം എത്തിയതാണ് പെൺകുട്ടി. അമ്മയെ പുറത്തിരുത്തി പെണ്കുട്ടിയെ മുറിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ പ്രതി അവിടെ വച്ച് കുട്ടിയെ കയറിപ്പിടിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പെൺകുട്ടി നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്കോടുകയായിരുന്നു. ബഹളം കേട്ട് നാട്ടുകാർ ഓടി വന്നപ്പോഴേക്കും പ്രതി പിന്വാതിലിലൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. റീൽ വീഡിയോകളിലൂടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമായിട്ടുള്ള ആളാണ് മുരാരി തന്ത്രി.
