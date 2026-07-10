/MLA B.B. Gopakumar: ചാത്തന്നൂർ എം.എൽ.എ ബി.ബി. ഗോപകുമാറിന് നേരെ വധഭീഷണി, ഫോണിലൂടെ അധിക്ഷേപം; പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

കൊല്ലം: ചാത്തന്നൂർ എം.എൽ.എ ബി.ബി. ഗോപകുമാറിന് അജ്ഞാതന്റെ വധഭീഷണിയും ഫോണിലൂടെയുള്ള അധിക്ഷേപവും. വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാലരയോടെയാണ് ഭീഷണി സന്ദേശമെത്തിയത്. എം.എൽ.എയുടെ പരാതിയിൽ കൊല്ലം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചാത്തന്നൂർ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
ഒരു ജോലിക്കാര്യം സംസാരിക്കാനെന്ന വ്യാജേനയാണ് അപരിചിതനായ ഒരാൾ എം.എൽ.എയെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നത്. നിലവിൽ അതിനുള്ള സാധ്യതകളില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതോടെ ഫോൺ കട്ടാവുകയും, എന്നാൽ വൈകാതെ തന്നെ ഇയാൾ വീണ്ടും വിളിക്കുകയുമായിരുന്നു.
ഇത്തവണ കഴക്കൂട്ടം എം.എ.ൽ.എയുടെ ഫോൺ നമ്പർ ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു വിളി. അത് തരാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അറിയിച്ചതോടെയാണ് ഇയാൾ ഫോണിലൂടെ അസഭ്യം പറയുകയും ജീവന് ഭീഷണിയുയർത്തുന്ന തരത്തിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തത്. എറണാകുളം സ്വദേശിയായ ഒരാളുടെ മേൽവിലാസത്തിൽ എടുത്ത സിം കാർഡിൽ നിന്നാണ് ഭീഷണി കോൾ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് സൈബർ സെൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
എങ്കിലും ഈ വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് പോലീസ് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഈ നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ ഏതെങ്കിലും സംഘടനകളുടെ ഇടപെടലോ ഉണ്ടോയെന്നും അന്വേഷണസംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ചാത്തന്നൂർ പോലീസിന് പുറമെ കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗവും ഈ സംഭവത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് അന്വേഷണരംഗത്തുണ്ട്.
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