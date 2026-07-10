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MLA B.B. Gopakumar: ചാത്തന്നൂർ എം.എൽ.എ ബി.ബി. ഗോപകുമാറിന് നേരെ വധഭീഷണി, ഫോണിലൂടെ അധിക്ഷേപം; പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

MLA B.B. Gopakumar Death Threat: എം.എൽ.എയുടെ പരാതിയിൽ കൊല്ലം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചാത്തന്നൂർ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 10, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 03:35 PM IST
MLA B.B. Gopakumar: ചാത്തന്നൂർ എം.എൽ.എ ബി.ബി. ഗോപകുമാറിന് നേരെ വധഭീഷണി, ഫോണിലൂടെ അധിക്ഷേപം; പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു
Image Credit: Gopakumar | Photo: Zee newsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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