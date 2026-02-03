Mundakkayam Bus Fire Accident: മുണ്ടക്കയത്ത് ടൂറിസ്റ്റ് ബസിന് തീപിടിച്ചു; വാഹനം പൂർണമായും അഗ്നിക്കിരയായി; യാത്രക്കാർ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപെട്ടു!

കോട്ടയം: മുണ്ടക്കയത്ത് ടൂറിസ്റ്റ് ബസിന് തീപിടിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. അപകടത്തിൽ വാഹനം പൂർണമായും അഗ്നിക്കിരയായി. യാത്രക്കാർ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപെട്ടു. സംഭവം നടന്നത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ 4 മണിയോടെ ആയിരുന്നു.
ബസ് മധുരയിൽനിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു. അപകട സമയത്ത് ബസിൽ 45 യാത്രക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുക ഉയരുന്നത് കണ്ടതിന് പിന്നാലെ ബസ് നിർത്തിയ ശേഷം ആളെ പുറത്തിറക്കി പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെ വാഹനത്തിന്റെ ടയർ പൊട്ടുകയും തീ ആളി പടരുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
വാഹനത്തിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാരുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം കത്തിനശിച്ചു. തുടർന്ന് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി തീയണച്ചെങ്കിലും വാഹനം പൂർണമായി കത്തി നശിക്കുകയായിരുന്നു. തീപിടിത്തതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമല്ല.
