Kolla Crime: ബാധ ഒഴിപ്പിക്കാനെത്തിയ പതിനാറുകാരിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം; പ്രതി മുരാരി തന്ത്രിക്കായി അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി പോലീസ്

കൊല്ലം: ബാധ ഒഴിപ്പിക്കാനെത്തിയ പതിനാറുകാരിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതി മുരാരി തന്ത്രി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജൻ ബാബുവിനായി അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി പോലീസ്. പോലീസ് പ്രതിക്കെതിരെ പോക്സോ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സംഭവം നടന്നത്. കൊല്ലം പുത്തൂരിൽ അമ്മയ്ക്കൊപ്പം ബാധ ഒഴിപ്പിക്കാൻ എത്തിയ പെൺകുട്ടിയെയാണ് പ്രതി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. തന്ത്രി അമ്മയോട് പുറത്തിരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും തുടർന്ന് പെൺകുട്ടിയെ മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കടന്നു പിടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
പെൺകുട്ടി നിലവിളിച്ചോണ്ട് പുറത്തേക്കോടുകയും ബഹളം കേട്ട് നാട്ടുകാർ ഓടി കൂടിയപ്പോഴേക്കും തന്ത്രി പിൻവാതിലിലൂടെ കടന്നു കളയുകയുമായിരുന്നു. മുരാരി തന്ത്രി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രസിദ്ധനാണ്.
