  • Malayalam News
  • Kollam City
  Kollam Crime News: പോലീസുകാരിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ പോലീസുകാരന് സസ്പെൻഷൻ

Kollam Crime News: പോലീസുകാരിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ പോലീസുകാരന് സസ്പെൻഷൻ

സേനയുടെ അന്തസ്സിന് കളങ്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തിയാണ് നവാസിൽ നിന്നുണ്ടായതെന്ന വിലയിരുത്തിയാണ് സസ്പെൻഷൻ

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 17, 2025, 12:28 PM IST
  • പാറാവ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമ മുറിയിലേക്ക് പോയ പോലീസുകാരിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം
  • പോലീസുകാരന് സസ്‌പെൻഷൻ
  • സംഭവം നടന്നത് കൊല്ലത്താണ്

Kollam Crime News: പോലീസുകാരിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ പോലീസുകാരന് സസ്പെൻഷൻ

കൊല്ലം: പാറാവ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമ മുറിയിലേക്ക് പോയ പോലീസുകാരിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ പോലീസുകാരന് സസ്‌പെൻഷൻ. സംഭവം നടന്നത് കൊല്ലത്താണ്. സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ നവാസിനെയാണ് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. 

സ്വർണ്ണവില കുതിക്കുന്നു; ഇന്ന് വർധിച്ചത് 480 രൂപ!

നവാസ് നീണ്ടകര കോസ്റ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ ജോലി ചെയ്തുവരവെ ആയിരുന്നു  സംഭവം നടന്നത്. നവംബർ ആറിന് പുലർച്ചെ പാറാവ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമ മുറിയിലേക്ക് പോയ പോലീസുകാരിയെയാണ് ഇയാൾ ഉപദ്രവിച്ചത്.  

തുടർന്ന് പോലീസുകാരി കമ്മീഷണർക്ക് നൽകിയ പരാതിയിൽ ചവറ പൊലീസ് കേസെടുക്കുകയും തടുർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ സേനയുടെ അന്തസ്സിന് കളങ്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തിയാണ് നവാസിൽ നിന്നുണ്ടായതെന്ന വിലയിരുത്തുകയും ശേഷം നിരീക്ഷണത്തോടെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു.

