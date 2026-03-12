English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kollam City
  • Kollam News: കൊല്ലത്ത് ഗർഭിണി ഭർതൃഗൃഹത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ; ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് ബന്ധുക്കൾ

Kollam News: കൊല്ലത്ത് ഗർഭിണി ഭർതൃഗൃഹത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ; ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് ബന്ധുക്കൾ

യുവതിയുടെ മരണത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ ദുരൂഹത ആരോപിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 12, 2026, 09:01 AM IST
  • കൊല്ലം ഇട്ടിവ ഫിൽഗിരിയിൽ സുബിന്റെ ഭാര്യ ശരണ്യയാണ് (26) മരിച്ചത്.
  • കിടപ്പുമുറിയിലെ ഫാനിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിലാണ് ശരണ്യയെ കണ്ടെത്തിയത്.

Kollam News: കൊല്ലത്ത് ഗർഭിണി ഭർതൃഗൃഹത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ; ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് ബന്ധുക്കൾ

കൊല്ലം: കടയ്ക്കലിൽ ​ഗർഭിണിയായ യുവതിയെ ഭർതൃവീട്ടിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കൊല്ലം ഇട്ടിവ ഫിൽഗിരിയിൽ സുബിന്റെ ഭാര്യ ശരണ്യയാണ് (26) മരിച്ചത്. കിടപ്പുമുറിയിലെ ഫാനിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിലാണ് ശരണ്യയെ കണ്ടെത്തിയത്. കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ ശരണ്യയും സുബിനും പ്രണയിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചവരാണ്. ഒരു വർഷം മുൻപായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹം.

അയൽവാസിയായ കുട്ടി വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ശരണ്യയെ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത്. തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെയും കടയ്ക്കൽ പോലീസിനെയും വിവരമറിയിച്ചു. കൊട്ടാരക്കര തഹസിൽദാറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രാഥമിക നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹം പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കൾ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങി കണ്ണൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.

Also Read: G Sudhakaran: അനുനയ നീക്കങ്ങൾ ഫലം കണ്ടോ? ജി സുധാകരൻ 'സ്വതന്ത്രനാകുമോ'; ആലപ്പുഴയിലെ നാടകീയ നീക്കങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് 'ക്ലൈമാക്സ്'

അതേസമയം ശരണ്യയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് യുവതിയുടെ കുടുംബം രംഗത്തെത്തി. മകളുടെ മരണത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് ശരണ്യയുടെ പിതാവ് ചന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സുബിൻ മകളെ നിരന്തരം മർദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇക്കാര്യം ശരണ്യ അമ്മയെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് പറയാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പിതാവ് പറ‍ഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ കടയ്ക്കൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങി.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

