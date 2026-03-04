Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്: എ പത്മകുമാറും പുറത്തേക്ക്

കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാറിന് ജാമ്യം. രണ്ടാമത്തെ കേസിലും ജാമ്യം ലഭിച്ച സ്ഥിതിക്ക് പത്മകുമാറിന് ഇനി പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയും.
ദ്വാരപാലക ശിൽപ കേസിലാണ് കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി പത്മകുമാറിന് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. നേരത്തെ കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. 90 ദിവസത്തെ റിമാൻഡ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ചത്.
ഇതുവരെ കേസിലെ 7 പ്രതികൾക്ക് ഇതിനോടകം ജാമ്യം ലഭിച്ചു പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 5 പേർക്കും സ്വാഭാവിക ജാമ്യവും രണ്ടുപേർക്ക് സാധാരണം ജാമ്യവും ആണ് അനുവദിച്ചത്.
ഇതിനിടയിൽ ശബരിമല സ്വർണക്കേസിൽ എൻ വാസുവിനെ ഇഡി വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ കമ്മീഷണർ കൂടിയായ വാസുവിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും മൊഴികളിലെ വ്യക്തത ഇല്ലായ്മയാണ് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നത്.
ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാനുള്ള ദിവസം കാണിച്ച് ഇഡി എൻ വാസുവിന് നോട്ടീസ് നൽകും. ഇന്നലെ ഏതാണ്ട് ഏഴു മണിക്കൂറോളമാണ് ഇഡി വാസുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. സ്വർണ്ണപ്പാളികൾ ചെമ്പ് എന്ന് എന്തിന് രേഖപ്പെടുത്തി എന്ന ഇഡിയുടെ ചോദ്യത്തിന് വാസു കൃത്യമായ മറുപടി നൽകിയില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മാത്രമല്ല പാളികൾ പൂശിയതിന്റെ ബാക്കി സ്വർണ്ണം മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ കൈവശം ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞിട്ടും നടപടിയെടുക്കാത്തതിന് ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നാണ് ഇഡി പറയുന്നത്.
