  • Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്: കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ എ പദ്മകുമാറിന് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം

ദ്വാരപാലക കേസിൽ പത്മകുമാർ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്നതിനാൽ ജയിലിൽനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാനാവില്ല. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 20, 2026, 02:28 PM IST
  • കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയാണ് ജാമ്യം നൽകിയത്
  • ശബരിമല കട്ടിളപ്പാളി കേസിലാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് എ പദ്മകുമാറിന് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിച്ചത്

കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിൽ എ പദ്മകുമാറിന് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിച്ചു. കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയാണ് ജാമ്യം നൽകിയത്. ശബരിമല കട്ടിളപ്പാളി കേസിലാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് എ പദ്മകുമാറിന് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിച്ചത്.

കേസിൽ 90 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് പദ്മകുമാറിന് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം നൽകിയത്. എന്നാൽ പദ്മകുമാറിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയില്ല കാരണം ദ്വാരപാലക കേസിൽ പദ്മകുമാർ റിമാൻഡിൽ കഴിയുകയാണ്. 

കഴിഞ്ഞ നവംബർ 20 നായിരുന്നു സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിൽ എ പത്മകുമാറിനെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ആദ്യം കട്ടിളപ്പാളി കേസിലും പിന്നീട് ദ്വാരപാലക ശിൽപ കേസിലും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. പത്മകുമാറിന് മുന്നേ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്കും എൻ വാസുവിനുമൊക്കെ സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്ത്രിക്കും ജാമ്യം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു. തന്ത്രിക്കെതിരെ തെളിവുകളില്ലെന്ന് കോടതി പരാമർശിച്ചിരുന്നു.  

