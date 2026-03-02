English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kollam City
  • Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്: കെ പി ശങ്കർദാസിന് ജാമ്യമില്ല, രണ്ടു ഹർജികളും കോടതി തള്ളി

Sabarimala Gold Theft Case: എ പത്മകുമാര്‍ അംഗമായിരുന്ന ബോര്‍ഡിലെ അംഗമായിരുന്നു ശങ്കര്‍ദാസ്. മറ്റൊരു ബോര്‍ഡ് അംഗമായ എന്‍ വിജയകുമാർ റിമാന്‍ഡില്‍ തുടരുകയാണ്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 2, 2026, 02:14 PM IST
  • ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിലെ പ്രതിയായ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ അംഗം കെപി ശങ്കർദാസിന് ജാമ്യമില്ല
  • കേസിൽ ശങ്കർദാസ് സമർപ്പിച്ച രണ്ടു ജാമ്യഹർജികളും കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി തള്ളി

കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിലെ പ്രതിയായ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ അംഗം കെപി ശങ്കർദാസിന് ജാമ്യമില്ല. കേസിൽ ശങ്കർദാസ് സമർപ്പിച്ച രണ്ടു ജാമ്യഹർജികളും കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി തള്ളി

Also Read: ഗൾഫ് യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക! കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് മൂന്ന് സർവീസുകൾ; ഏതൊക്കെ?

ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ശങ്കർ ദാസ് ജാമ്യ ഹർജി സമർപ്പിച്ചതെങ്കിലും ശങ്കർദാസിന്റെ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിശോചിച്ച കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. ശങ്കർദാസ് ദ്വാരപാലക പാളി കേസിലും കട്ടിളപ്പാളി കേസിലും പ്രതിയാണ്. ഈ രണ്ടു കേസുകളിലുമായി ജനുവരി 14 നായിരുന്നു ശങ്കർ ദാസ് അറസ്റ്റിലായത്. 

Also Read: ശുക്രന്റെ കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗം; ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നുമുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഓടിയെത്തും ഭാഗ്യനേട്ടങ്ങൾ

ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജനുവരി 23 ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് സെല്ലിൽ നിന്നും ശങ്കർദാസിനെ പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ മുൻ തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണർ കെ എസ ബിജുവിന് ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. രണ്ടു കേസിലും ജാമ്യം ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കേസിൽ ഏഴാമതായി പുറത്തിറങ്ങുന്ന പ്രതിയാണ് ബൈജു. 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

