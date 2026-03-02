Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്: കെ പി ശങ്കർദാസിന് ജാമ്യമില്ല, രണ്ടു ഹർജികളും കോടതി തള്ളി

കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിലെ പ്രതിയായ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ അംഗം കെപി ശങ്കർദാസിന് ജാമ്യമില്ല. കേസിൽ ശങ്കർദാസ് സമർപ്പിച്ച രണ്ടു ജാമ്യഹർജികളും കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി തള്ളി
ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ശങ്കർ ദാസ് ജാമ്യ ഹർജി സമർപ്പിച്ചതെങ്കിലും ശങ്കർദാസിന്റെ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിശോചിച്ച കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. ശങ്കർദാസ് ദ്വാരപാലക പാളി കേസിലും കട്ടിളപ്പാളി കേസിലും പ്രതിയാണ്. ഈ രണ്ടു കേസുകളിലുമായി ജനുവരി 14 നായിരുന്നു ശങ്കർ ദാസ് അറസ്റ്റിലായത്.
ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജനുവരി 23 ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് സെല്ലിൽ നിന്നും ശങ്കർദാസിനെ പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ മുൻ തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണർ കെ എസ ബിജുവിന് ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. രണ്ടു കേസിലും ജാമ്യം ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കേസിൽ ഏഴാമതായി പുറത്തിറങ്ങുന്ന പ്രതിയാണ് ബൈജു.
